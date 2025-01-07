PTT şubesinde tabancayla ateş açtı; 2 ölü (3)

Rize’de Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT şubesinde usulsüz işlem yaptırmak isteyip, talebi kabul edilmeyince çalışanlara ateş açan şüphelinin isminin V.K. olduğu belirlendi. Rize Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınıp, yaşamını yitiren kişilerin ise Kargo Dağıtım Müdürü Selim Okumuş (55) ile temizlik görevlisi Ömer Beyazıt (45) olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası kaçan kişinin eşkali tespit edilirken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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