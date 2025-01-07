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        PTT şubesinde tabancayla ateş açtı; 2 ölü (3)

        ŞÜPHELİVE ÖLENLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDURize'de Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT şubesinde usulsüz işlem yaptırmak isteyip, talebi kabul edilmeyince çalışanlara ateş açan şüphelinin isminin V.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 20:03 Güncelleme: 07.01.2025 - 20:05
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        PTT şubesinde tabancayla ateş açtı; 2 ölü (3)
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        ŞÜPHELİVE ÖLENLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

        Rize’de Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT şubesinde usulsüz işlem yaptırmak isteyip, talebi kabul edilmeyince çalışanlara ateş açan şüphelinin isminin V.K. olduğu belirlendi. Rize Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınıp, yaşamını yitiren kişilerin ise Kargo Dağıtım Müdürü Selim Okumuş (55) ile temizlik görevlisi Ömer Beyazıt (45) olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası kaçan kişinin eşkali tespit edilirken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Mehmet Can PEÇE/ RİZE,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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