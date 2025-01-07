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        PTT şubesinde tabancayla ateş açtı; 2 ölü (5)

        RİZEVALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMARize'de PTT Başmüdürlüğü kargo bölümünde 2 PTT çalışanının hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası Rize Valiliğince yazılı açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 20:32 Güncelleme: 07.01.2025 - 20:32
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        PTT şubesinde tabancayla ateş açtı; 2 ölü (5)
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        RİZEVALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

        Rize’de PTT Başmüdürlüğü kargo bölümünde 2 PTT çalışanının hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası Rize Valiliğince yazılı açıklama yapıldı. Valilikçe yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “Bugün saat 17.03 sularında Rize Merkez Mermerdelen Mahallesi’nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen elim bir olayda, usulsüz işlem yapılmasını talep eden bir şahıs ile görevli personel arasında yaşanan tartışma sonucu iki görevli personelimiz silahla vurularak ağır yaralanmıştır. Olayın ardından ihbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edilmiştir. Yaralı personeller (Selim Okumuş, Ömer Bayazit) hastaneye kaldırılmış; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişlerdir. Saldırganın kimliği güvenlik güçlerince tespit edilmiş olup, kaçan şahsın yakalanması için emniyet ekiplerimizce çalışmalar sürmektedir. Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlatmıştır. Hayatını kaybeden personellerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileriz.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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