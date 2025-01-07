PTT şubesinde tabancayla ateş açtı; 2 ölü (6)

Rize’de, PTT’nin kargo bölümünde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde; saldırgan V.K.’nın, Kargo Dağıtım Müdürü Selim Okumuş’a yumruk attığı, daha sonra ikili arasında arbede yaşandığı, saldırganın belinden çıkardığı silahla Okumuş ve arbedeyi ayırmak için araya giren temizlik personeli Ömer Beyazıt’a ateş açtığı anlar yer aldı.

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