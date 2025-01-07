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        PTT şubesinde tabancayla ateş açtı; 2 ölü (6)

        OLAYANI GÜVENLİK KAMERASINDARize'de, PTT'nin kargo bölümünde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 22:01 Güncelleme: 07.01.2025 - 22:05
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        PTT şubesinde tabancayla ateş açtı; 2 ölü (6)
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        OLAYANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Rize’de, PTT’nin kargo bölümünde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde; saldırgan V.K.’nın, Kargo Dağıtım Müdürü Selim Okumuş’a yumruk attığı, daha sonra ikili arasında arbede yaşandığı, saldırganın belinden çıkardığı silahla Okumuş ve arbedeyi ayırmak için araya giren temizlik personeli Ömer Beyazıt’a ateş açtığı anlar yer aldı.

        Mehmet Can PEÇE/ RİZE,

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