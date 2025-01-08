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        2 PTT görevlisini öldüren şüpheli 14 el ateş etmiş (4)

        SONYOLCULUKLARINA UĞURLANDILARRize'de PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kargo Dağıtım Müdürü Selim Okumuş için Hemşin ilçesinde, temizlik görevlisi Ömer Beyazıt için Derepazarı'nda cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:54 Güncelleme: 08.01.2025 - 16:00
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        2 PTT görevlisini öldüren şüpheli 14 el ateş etmiş (4)
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        SONYOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

        Rize’de PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kargo Dağıtım Müdürü Selim Okumuş için Hemşin ilçesinde, temizlik görevlisi Ömer Beyazıt için Derepazarı’nda cenaze namazı kılındı. İkindi vakti kılınan namazların ardından Okumuş ve Beyazıt, aile kabristanlıklarında toprağa verildi.

        Derepazarı ilçesinde Ömer Beyazıt’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha sonra Selim Okumuş’un Hemşin’deki cenazesine katılarak ailesine baş sağlığı dileklerini iletti. Okumuş’un tabutuna Türk bayrağı sarıldı, taziyeleri eşi Sevgi Okumuş kabul etti. Buradaki cenaze törenine Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, PTT çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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