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        Silahla yaralandı, hastane yolunda kaza yaptı

        RİZE'de, kavşakta minibüse çarpıp, refüjü aşan ve duvara çarparak duran otomobilin sürücüsü Özkan Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 16:10 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:15
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        Silahla yaralandı, hastane yolunda kaza yaptı
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        RİZE'de, kavşakta minibüse çarpıp, refüjü aşan ve duvara çarparak duran otomobilin sürücüsü Özkan Ö.'nün, kaza öncesi elinden ve bacağından silahla yaralandığı öğrenildi. Polis, inceleme başlatırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında, İslampaşa Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kavşağı'nda meydana geldi. Yenişehir Caddesi'nde seyreden Özkan Ö., yönetimindeki 06 AE 9011 plakalı otomobille, önce kavşakta seyreden 53 AC 615 plakalı minibüse çarpıp refüjü aştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs sürücüsü dururken, otomobil ise yol kenarındaki Tıp Fakültesi'nin duvarına çarpıp durdu. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılmak istenen sürücünün baygınlık geçirdiği görüldü.

        İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin araçtan çıkardığı sürücü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün kaza öncesi de elinden ve bacağından silahla yaralandığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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