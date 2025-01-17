Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de dini değerleri aşağıladığı iddia edilen akademisyene uzaklaştırma

        RİZE'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde (RTEÜ) girdiği derste dini değerleri aşağıladığı iddiasıyla hakkında idari soruşturma başlatılan öğretim üyesi Doç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 23:49 Güncelleme: 17.01.2025 - 23:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de dini değerleri aşağıladığı iddia edilen akademisyene uzaklaştırma
        ABONE OL

        RİZE'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde (RTEÜ) girdiği derste dini değerleri aşağıladığı iddiasıyla hakkında idari soruşturma başlatılan öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Tolu, görevden uzaklaştırıldı.

        RTEÜ'de öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Tolu hakkında, derste dini değerleri aşağılayıcı ifadelerde bulunduğu iddiasıyla üniversite yönetimi tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Tolu, görevden uzaklaştırıldı. RTEÜ Rektörlüğü, soruşturmaya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Üniversitemiz bünyesinde görev yapan bir öğretim üyemizin, görevi başında dini değerleri aşağılayıcı ifadelerde bulunduğuna dair bilgi ve belgenin rektörlüğümüze iletilmesine müteakip bahsi geçen öğretim üyesi hakkında gerekli idari soruşturma başlatılmış olup, hem soruşturma sürecinin hem de ilgili fakültedeki eğitim öğretim işlerinin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla ilgili hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilmiştir. Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan disiplin soruşturmasının yanı sıra olayın adli makamlara sirayet eden yönü ile ilgili süreç de hukuk servisimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Okan Buruk'tan yabancı VAR eleştirisi!
        Okan Buruk'tan yabancı VAR eleştirisi!
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        Ukraynalı askerleri Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        Ukraynalı askerleri Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        G.Saray'a Hatay çelmesi!
        G.Saray'a Hatay çelmesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Hapis cezası verildi
        Hapis cezası verildi
        Sahte alkol operasyonu
        Sahte alkol operasyonu
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar

        Benzer Haberler

        Rize'de hakkında soruşturma başlatılan öğretim üyesi görevden uzaklaştırıld...
        Rize'de hakkında soruşturma başlatılan öğretim üyesi görevden uzaklaştırıld...
        Rize'de hastane duvarına çarpan otomobilin sürücüsünün silahla yaralandığı...
        Rize'de hastane duvarına çarpan otomobilin sürücüsünün silahla yaralandığı...
        Silahla yaralandı, hastane yolunda kaza yaptı
        Silahla yaralandı, hastane yolunda kaza yaptı
        Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı devam ediyor
        Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı devam ediyor
        Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Bakan Uraloğlu'nu ziyaret etti
        Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Bakan Uraloğlu'nu ziyaret etti
        Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir maçına odaklandı
        Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir maçına odaklandı