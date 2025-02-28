Yavuz Ağıralioğlu: Öcalan, çocuklarımızın katilidir, terör örgütünün başıdır
ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Öcalan, çocuklarımızın katilidir.
ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, “Öcalan, çocuklarımızın katilidir. Terör örgütünün başıdır. Ne ilk haindir bu topraklara ihanet eden ne son olacaktır. Biz, bin yıldır bu topraklardayız. Çok terörist, çok hain gördük, çok hain gömdük. Bin yıldır bu topraklarda icazetle izinle vatan kurmadık” dedi.
Rize’ye il başkanlığı açılışı için gelen Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tuzcuoğlu Memişağa Parkında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Ağıralioğlu, “Ben size Cumhurbaşkanının memleketinden hangi hassasiyetlerle siyaset yapacağımı, neye hizalandım, ne yapmayacağımı, neye bismillah dedim ve bu uğurda nelere katlanacağımı ifade etmek için geldim. Bilesiniz ki ben, arkadaşlarımla beraber bir partiyi başka bir partiye eklemeye değil, bir memleketi güçlü bir yarına taşımaya geldim. Anahtar Parti, oy kavgasından yorulmuş, parti münakaşasından darılmış memlekete, memleket mücadelesi yapacak. Onu haber vermeye geldim. Zordayız. Memleket her zora girdiğinde, yönetme iddiasına kuvvet vermiş bir şehirdir Rize. 23 yıldır devleti ve milleti ayakta tutmak için gayret etmeye söz vermiş bir iradeyi destekleyen bir şehirdir. Türk siyasetinde Tayyip Bey kadar milletin sevgisine, ümidiyle duasına ve beklentisine aralıksız nezaret etmiş başka bir evladı yoktur memleketin. O Türk milletinin 23 yıldır "yapsınlar" diye arkasında milletin hamiyetle durduğu, "başarılar" diye. Bu seçim olmazsa, bir sonraki seçim; yapılan hataları umursamadan bir sonraki döneme kredi verdiği tek liderdir. 23 yıl. 2 sene daha var zannediyorum. Sayın Cumhurbaşkanının, yüzyıllık Cumhuriyetin 25 yıldır uhdesindedir. Yapabildikleri, başardıkları, dualarınıza konu olabildiği kadar kıymetli” diye konuştu.
'DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN SORUNLARI VAR'
Siyaseti parti kavgasından çıkarmak istediklerini söyleyen Ağıralioğlu, “Devlette devamlılık esastır. Biz, siyaseti parti kavgasından çıkarmak gayretiyle, eskiden ne olduğuna sadece muhasebe edip, yarın ne olacağını sorumluluk bilip söz vermeye geldik Rize’ye. Kavgaya, tartışmaya, siyasi nezaketsizliğe, siyasi münakaşaya imkan olsun diye gelmedik. Devletimizin ve milletimizin sorunları var. Aşina olduğunuz bir yükten haber vermeye geldim size. Devletimiz zordadır. Milletimiz zordadır. Evlatlarımız zor durumdadır. Çocuklarımız hayal kuramaz hale gelmiştir. Köylerimiz yaşanamaz durumdadır. Yaylalarımızda ot var ama hayvanlarımız yok. Hayvancılığımız zordadır. Emeklilerimiz zordadır, asgari ücretle belirlenen rakamlara, hayat pahalılığı kavuşamamaktadır Asgari ücretlimiz zordadır. Bu kadar yüksek faizle ticaret zor dönüyor esnafımız zor durumdadır. Ticaret adamlarımız bu kadar yüksek faize, bu kadar yüksek enflasyona dayanamaz durumdadır. İş adamlarımız zordadır. Ekonomimiz yüksek enflasyon, yüksek faiz altında kıvranıyor, ekonomimiz zordadır” dedi.
'MEMLEKET EVLADIYIM’
Memleket evladı olduğunu söyleyen Ağıralioğlu, “Vatanıma, milletime, dinime ve devletime adanmış bir ömür yaşadım ben. Başarsalardı her başardıklarına kendim yapmış gibi sevineceğim bir şuur hattındayım. AK Parti yapınca; ‘onlar yaptı beni ne ilgilendirir’ demeyecek kadar onların başarısına aşina ve müptelayım. Başardıkları her şeye kendim yapmış gibi sevinecek kadar memleket evladıyım. Yanlış bir şey yaptıklarında, başaramadıklarında, kendilerine yakışmaz iş yaptıklarında ‘beni ne ilgilendirir, onlar yaptı’ demeyecek kadar mahcubiyet hizasındayım. Kendim yapmış kadar utanarak onları karşılamaktayım. Ben bir parti hevesiyle, sanki daha önce hiç söylenmemişte, ben yeni bir şey söylüyormuşum gibi bir hafifliğe düşerek huzurunuza gelmedim. Ben 2002'den sonra, Sayın Cumhurbaşkanının meydanlarda dile getirdiği konuşmaların aynısını yapıyorum. Muhasebesini yapmak zorunda olduğumuz şey şudur; Sayın Cumhurbaşkanın 2002'de dediklerini ben bir siyasi nöbet hattında 23 sene sonra söylüyorsam, siyaset vazifelerini yapamamış demektir. Cumhurbaşkanımızın 2002’de söz verdiklerini, AK Parti hükümetlerinin, ‘bu sefer çözüyoruz, olmazsa bir sonraki seçim’ diyerek geçirdiği 5’inci seçimdir bu. 5 seçimdir çözmeyi vadettiklerini ben şimdi çözdükleri onların çözemedikleri bizim diye; size söz veriyorsam siyaset vazifelerini yapamamış demektir” ifadelerini kullandı.
‘ÇOK HAİN GÖRDÜK, ÇOK HAİN GÖMDÜK’
Ağıralioğlu, “Çocuklarımızın katilini Meclis’e davetle başlayan, çocuklarımızın katiline umut hakkından bahisle birtakım laflar eden. 40 yıldır evlatlarımızı öldüren bir cinayet şebekesine sanki koca Türk devleti başarısız olmuş, sanki biz teröre karşı elimiz ayağımız bağlı kalmış, muvaffak olamamış da Öcalan’a terör örgütünü dağıtma lafları ettirenlere kırmadan dökmeden bir şey demem lazım. Öcalan, çocuklarımızın katilidir. Terör örgütünün başıdır. Ne ilk haindir bu topraklara ihanet eden ne son olacaktır. Biz bin yıldır bu topraklardayız. Çok terörist, çok hain gördük, çok hain gömdük” dedi.
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