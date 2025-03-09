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        Rize'deki heyelanda tahliye edilen ev sayısı 16'ya çıktı

        RİZE'nin Ardeşen ilçesine bağlı Aşağı Durak köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle tahliye edilen ev sayısı 16'ya yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 15:12 Güncelleme: 09.03.2025 - 15:15
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        Rize'deki heyelanda tahliye edilen ev sayısı 16'ya çıktı
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        RİZE'nin Ardeşen ilçesine bağlı Aşağı Durak köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle tahliye edilen ev sayısı 16’ya yükseldi.

        İlçeye bağlı Aşağı Durak köyünde yamaçta biriken kar kütlesinin erimesi sonucu önceki akşam saatlerinde heyelan oldu. Dik ve eğimli araziden akan toprak ve irili ufaklı kaya parçaları, köy yoluna aktı. Toprak kütlesi ile çamur, yolun altında yer alan 6 eve zarar verdi, köy yolu ulaşıma kapandı. İhbarla adrese jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile temizlik çalışması başlattı. Temizlik çalışmalarını sürdüğü köyde tahliye edilen ev sayısı ise 16’ya yükseldi.

        ‘TOPLAM 16 EVİ BOŞALTTIK’

        Aşağı Durak Köyü Muhtarı Mustafa Bayrak, “Köyde bir su kesintisi olduğundan buradaydık. İftar için Ardeşen’e indik. Bir arkadaşımız yamacın kopup menfezlerin tıkandığını söyleyerek acil yardım istedi. Köye geldiğimizde yoldan kaya büyüklüğünde taşlar iniyordu. Yukarıdan gelen hafriyat menfezi tıkayınca toprak ve çamur evlere ulaştı. Evleri de şu anda boşalttık. Toplam 16 evi boşalttık. Şu anda temizleme çalışması yapıyoruz” diye konuştu.

        ‘TOPRAK BİR EVİN İÇİNDEN GEÇTİ’

        Köy sakinlerinden Onur Kulaver de “2 gün önce akşam saatlerinde iftara yakın, yukarıdan kopmalar yaşandı. Menfezin kapanmasıyla biriken toprak, köyde belli başlı yerlerden aşağıya aktı. Toprak bir evin içinden geçti. Şu anda menfezler temizleniyor” dedi.

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