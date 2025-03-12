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        Çarpışan otomobil ile minibüs takla attı

        RİZE'nin Pazar ilçesinde çarpışan minibüs ve otomobil refüje çıkıp, takla attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:35 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:40
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        Çarpışan otomobil ile minibüs takla attı
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        RİZE’nin Pazar ilçesinde çarpışan minibüs ve otomobil refüje çıkıp, takla attı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Rize’den Trabzon yönüne ilerleyen plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen minibüsün aynı yöndeki otomobile çarptı. Araçlar, refüje çarpıp takla attı. Yolda ters dönen araçlardaki sürücüler kendi imkanları ile çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolda güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü olarak sağladı. Araçların kaldırılması sonrası yol yeniden ulaşıma açılırken, sürücüler kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yolda hızla ilerleyen minibüsün otomobile çarptığı, her iki aracın da kontrolden çıktığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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