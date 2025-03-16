Rize'de deniz suyu ısındı; balık bolluğu azalsa da çeşitlilik sürüyor

RİZE’de deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, balık tezgahlarını etkiledi. Sezonun erken kapatılmasına hazırlanılırken, tezgahlarda her gün azalan palamut ve hamsinin yerini mırmır ve diğer balıklar alıyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Bu yıl bolca avlanan palamut, sezon sonunda yerini hamsiye bıraktı. Deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle balık bolluğunda azalma gözlendi, çeşitlilik arttı. Rize'de sezonu kapanma hazırlığında olan balıkçıların tezgahlarında her gün azalan palamut ve hamsi, yerini özellikle Ege Denizi’nden çıkan mırmır ve diğer balıklara bıraktı. Rize'de balık tezgahlarında hamsi 150, barbun 125, istavrit ve mezgit 100, levreğin kilosu ise 350 liradan satışa sunuluyor.

‘EGE’NİN BALIĞI DA BİZİM DENİZE GELİYOR’

Balıkçı Sönmez Birinci, "Balık sezonu, son zamanlarda hava sıcakların artmasıyla balık bolluğu düştü. Hamsi azaldı. Ama diğer balık çeşitleri; istavrit, mezgit, barbun bol. Mırmır balığı çıktı. Normalde Ege’den bize gelirdi. Şimdi bizim denize geldi. Karadeniz biraz daha sıcak olduğu için bizim denize geldi. Ege’nin balığı da bizim denize geliyor. Balıkçılar için iyi bir şey” diye konuştu.

‘RİZELİNİN İLACI BALIK YEMEK’

Fiyatlar hakkında bilgi veren balıkçı Birinci, “Fiyatlar çok ucuz. Geçen seneye göre bu sene balıklar ucuz. Rize’de balık tüketimi fazla. Rizelinin ilacı balık yemek. Mezgit 100 lira, istavrit 100 lira, barbun 125 lira, hamsi biraz azaldı ama balık çeşidi arttı” dedi.