Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Turgut: Rizespor, zorlukları aşarak hak ettiği yerlere gelecektir

ÇAYKUR Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, “Biz geminin kaptanını okyanusun ortasında değiştirmeyeceğiz. İlhan Hoca ve ekibiyle eksiklerimizi gözden geçirip, hatalarımızı düzelterek yolumuza devam edeceğiz. Rizespor, bu zorlukları aşarak hak ettiği yerlere gelecektir” dedi.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, gazetecilerle ofisinde bir araya geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Turgut, “Öncelikle, bulunduğumuz yerin Rizespor’un hak ettiği bir yer olmadığını belirtmek isterim. Hepimizi rahatsız eden bu durum karşısında, güçlü ve kaliteli bir ekibimiz olduğunu unutmayalım. Rizespor, düştüğü yerden kalkarak hak ettiği yerlere ulaşacaktır. Bu süreçte hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık ve kapılmayacağız. Zorlukların üstesinden gelerek Rizespor’u layık olduğu yerlere taşıyacağız” dedi.

‘HAKEM YÖNETİMLERİNDEN DUYDUĞUMUZ RAHATSIZLIK DEVAM EDİYOR’

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, kulübün bulunduğu durum, hakem hataları, Teknik Direktör İlhan Palut ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hakem hataları ve kendilerinin bu konudaki mücadelelerine ilişkin konuşan Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, sezonun en çok tartışılan konularından birisinin hakemler olduğunu ve kendilerinin de birçok maçta hakem hatalarına maruz kalarak puanlarının ellerinden alındığını dile getirdi. Turgut, “Kazandığımız maçlarda bile hakem kararları tartışmalı oldu. Elbette perde arkasında bu konularla ilgili mücadelemizi veriyor ve gerekli uyarıları yapıyoruz. Ancak, hakem yönetimlerinden duyduğumuz rahatsızlık artarak devam ediyor” şeklinde konuştu. ‘SABRIMIZI TAŞIRMAYIN’ Rizespor’un hakkını sonuna kadar savunacaklarının altını çizen Başkan Turgut, şunları söyledi: “Rizespor’un hakkı yenildiğinde, sanki içimizden bir parça kopuyor. Bu kadar emek, bu kadar umut, birkaç hatalı düdükle heba ediliyor. Ancak biz bu işin peşini bırakacak değiliz. Rizespor’un hakkını sonuna kadar savunacağız. Tarafsız, adaletli hakemler istiyoruz. Rizeli, dürüst ve adaletli insandır; hakkaniyetten ödün vermez. Ancak hakkı yendiğinde de susmaz. Bu yüzden yetkililere çağrımız nettir: Sabrımızı taşırmayın”

‘HATALARI OLABİLİR AMA HOCAMIZ TÜRKİYE SÜPER LİG’İNİN EN İYİ HOCALARINDAN BİRİ’ Teknik Direktör İlhan Palut ile devam kararına ilişkin de açıklama yapan Başkan İbrahim Turgut, hocalarının Süper Lig’in en iyilerinden biri olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Turgut, Bodrumspor mağlubiyeti sonrası yaşananları hatırlatarak, şöyle devam etti: “Bodrumspor maçı akşamı, kulüpte iftar sonrası hocamız İlhan Palut beni aradı. Çok üzgün olduğunu, sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirterek istifa etmek istediğini söyledi. Ancak ben, bu yola birlikte çıktığımızı ve dere geçerken at değiştirmeyeceğimizi ifade ettim. Evet, İlhan Hoca’nın da hataları olmuştur. Kendisine de bunları açıkça söyledim. Ancak benim bir hayat felsefem var. Etrafımdaki insanlara kolay sırt çevirmem. Hataları olabilir ama Türkiye Süper Lig’inin en iyi hocalarından biri olduğunu düşünüyorum. Onun samimiyetine, dürüstlüğüne ve çalışkanlığına güveniyorum. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum” ‘YÖNETİM OLARAK TAKIMIN YANINDAYIZ’