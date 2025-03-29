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        Rize'de kamyonet bahçeye girdi

        RİZE'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki çay bitkisi yetiştirilen bahçeye girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 17:39 Güncelleme: 29.03.2025 - 17:40
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        Rize'de kamyonet bahçeye girdi
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        RİZE’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki çay bitkisi yetiştirilen bahçeye girdi. Kazada yaralanan olmazken kamyonet hasar gördü.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Balıkçılar mevkisinde meydana geldi. Rize’den Artvin yönüne giden Selim A. (45) idaresindeki 53 FR 439 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çay bahçesine girdi. Sürücü, hasar gören araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

        Araç çekiciyle bölgeden kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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