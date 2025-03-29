Rize'de kamyonet bahçeye girdi
RİZE'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki çay bitkisi yetiştirilen bahçeye girdi.
RİZE’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki çay bitkisi yetiştirilen bahçeye girdi. Kazada yaralanan olmazken kamyonet hasar gördü.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Balıkçılar mevkisinde meydana geldi. Rize’den Artvin yönüne giden Selim A. (45) idaresindeki 53 FR 439 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çay bahçesine girdi. Sürücü, hasar gören araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.
Araç çekiciyle bölgeden kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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