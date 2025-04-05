Çaykur Rizespor- Sivasspor: 1-1

68’inci dakikada Çaykur Rizespor’da sol kanattan atağa çıkan Emrecan’ın çizgiye kadar inip içeri çevirdiği top savunmaya çarpıp dışarı çıktı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

13’üncü dakikada rakip ceza sahası önünde Mithat ile yaptığı paslaşma sonrasında yeniden topla buluşan Varesanovic’in ceza sahası yayı üzerinden çektiği şutu az farkla dışarı çıktı.

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