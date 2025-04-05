Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor- Sivasspor: 1-1

        STAT:Çaykur DidiHAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Erkan AkbulutÇAYKUR RİZESPOR: Tarık - Hojer, Aliqulov, Mosci, Taha, Berkay, Mithat, Zeqiri (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 15:34 Güncelleme: 05.04.2025 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor- Sivasspor: 1-1
        ABONE OL

        STAT:Çaykur Didi

        HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Erkan Akbulut

        ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık - Hojer, Aliqulov, Mosci, Taha, Berkay, Mithat, Zeqiri (Dk. 65 Akintola), Varesanovic (Dk. 77 Buljubasic), Jurecka (Dk. 65 Emrecan), Sowe

        SİVASSPOR: Ali Şaşal - Murat, Uros, Tolga, Uğur, Samuel (Dk. 81 Menig), Rodrigues (Dk. 58 Simic), Efkan, Chariris, Turaç (Dk. 86 Camara), Manaj

        GOLLER: Dk. 70 Berkay (P) (Çaykur Rizespor) - Dk. 84 Simic (Sivasspor)

        Süper Lig’in 30’uncu haftasında Çaykur Rizespor evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1’lik skorla tamamlandı.

        13’üncü dakikada rakip ceza sahası önünde Mithat ile yaptığı paslaşma sonrasında yeniden topla buluşan Varesanovic’in ceza sahası yayı üzerinden çektiği şutu az farkla dışarı çıktı.

        29’uncu dakikada Çaykur Rizespor’da Hojer’in ortasında Sowe kafayı vurdu, top kaleci Ali’de kaldı.

        30’uncu dakikada Çaykur Rizespor’un atağında, Zeqiri’nin sol kanattan ceza sahasına kadar sürükleyip, yerden gönderdiği pasla kale sahasında topla buluşan Sowe, şutunu çekti. Kaleci Ali ayaklarıyla gole izin vermedi. Oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

        34’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Bekir yerden içeri çevirdi. Manaj’ın bekletmeden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

        64’üncü dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Sağ kanattan Varesanovic’in havadan gönderdiği topu kaleci Ali’nin elinden kaçırdı. Ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Zeqiri’nin şutunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

        68’inci dakikada Çaykur Rizespor’da sol kanattan atağa çıkan Emrecan’ın çizgiye kadar inip içeri çevirdiği top savunmaya çarpıp dışarı çıktı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

        70’inci dakikada penaltı atışı için topu başına geçen Berkay, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

        84’üncü dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahasının sol kenarından Murat’ın gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Simic’in vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

        Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        Merak edilen soru... Dilenciden kaç lira çıktı?
        Merak edilen soru... Dilenciden kaç lira çıktı?
        Daha 2 yaşında... Bunun adı: Akran zorbalığı! Kreşte dehşet!
        Daha 2 yaşında... Bunun adı: Akran zorbalığı! Kreşte dehşet!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir
        Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Tek tek yanıt verdi
        Tek tek yanıt verdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 modern kara film
        En iyi 5 modern kara film
        Milyarderlik hikâyesi
        Milyarderlik hikâyesi
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Denize 2 ton levrek dağıldığını duyanlar, sahile koştu
        Denize 2 ton levrek dağıldığını duyanlar, sahile koştu
        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Sivasspor'u ağırlayacak
        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Sivasspor'u ağırlayacak
        Dereye düşen domuz, güçlükle karaya çıktı; o anlar kamerada
        Dereye düşen domuz, güçlükle karaya çıktı; o anlar kamerada
        Çaykur Rizespor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çaykur Rizespor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü