Çaykur Rizespor- Sivasspor: 1-1
STAT:Çaykur DidiHAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Erkan AkbulutÇAYKUR RİZESPOR: Tarık - Hojer, Aliqulov, Mosci, Taha, Berkay, Mithat, Zeqiri (Dk.
STAT:Çaykur Didi
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Erkan Akbulut
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık - Hojer, Aliqulov, Mosci, Taha, Berkay, Mithat, Zeqiri (Dk. 65 Akintola), Varesanovic (Dk. 77 Buljubasic), Jurecka (Dk. 65 Emrecan), Sowe
SİVASSPOR: Ali Şaşal - Murat, Uros, Tolga, Uğur, Samuel (Dk. 81 Menig), Rodrigues (Dk. 58 Simic), Efkan, Chariris, Turaç (Dk. 86 Camara), Manaj
GOLLER: Dk. 70 Berkay (P) (Çaykur Rizespor) - Dk. 84 Simic (Sivasspor)
Süper Lig’in 30’uncu haftasında Çaykur Rizespor evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1’lik skorla tamamlandı.
13’üncü dakikada rakip ceza sahası önünde Mithat ile yaptığı paslaşma sonrasında yeniden topla buluşan Varesanovic’in ceza sahası yayı üzerinden çektiği şutu az farkla dışarı çıktı.
29’uncu dakikada Çaykur Rizespor’da Hojer’in ortasında Sowe kafayı vurdu, top kaleci Ali’de kaldı.
30’uncu dakikada Çaykur Rizespor’un atağında, Zeqiri’nin sol kanattan ceza sahasına kadar sürükleyip, yerden gönderdiği pasla kale sahasında topla buluşan Sowe, şutunu çekti. Kaleci Ali ayaklarıyla gole izin vermedi. Oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.
34’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Bekir yerden içeri çevirdi. Manaj’ın bekletmeden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
64’üncü dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Sağ kanattan Varesanovic’in havadan gönderdiği topu kaleci Ali’nin elinden kaçırdı. Ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Zeqiri’nin şutunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
68’inci dakikada Çaykur Rizespor’da sol kanattan atağa çıkan Emrecan’ın çizgiye kadar inip içeri çevirdiği top savunmaya çarpıp dışarı çıktı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi.
70’inci dakikada penaltı atışı için topu başına geçen Berkay, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
84’üncü dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahasının sol kenarından Murat’ın gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Simic’in vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
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