Rize'de sahipsiz hayvanlar için doğal yaşam alanı kurulacak

RİZE’nin Fındıklı ilçesinde İl Özel İdaresi ile belediyelerin destekleriyle sokak hayvanlarının beslenme, bakım ve doğal yaşamlarını sürdürebilmelerini için 20 dönüm alanda doğal yaşam merkezi kurulacak. Vali İhsan Selim Baydaş, “Bu mevzuyu inşallah güzel bir biçimde hayvanların sağlığını koruyarak, toplum sağlığını da ön plana alarak çözmüş olacağız” dedi.

Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili kanun çalışması sonrası kentte sayıları yaklaşık 9 bin 500’e ulaşan sokak hayvanlarının beslenme, bakım ve doğal yaşam alanlarına uygun yer tespiti yapıldı. İl Özel İdaresi ile ilçe belediyelerinin destekleriyle Sokak Hayvanları Birliği tarafından Fındıklı ilçesinde 20 bin dönüm alanda ‘Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Merkezi’ kurulacak. Tesis sayesinde sokak hayvanları sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürürken, sahiplendirme işlemleri de burada gerçekleştirilecek.

‘20 DÖNÜM ÜZERİNE KURULU OLACAK’

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Valisi İhsan Selim Baydaş, “Kanunu öngördüğü şekilde belediyelerimize bu yetki ve sorumluluk verilmiş durumda. Biz belediyelerimizi bir araya getirerek bu mevzuyu inşallah güzel bir biçimde hayvanların sağlığını koruyarak, toplum sağlığını da ön plana alarak çözmüş olacağız. Şehrimizde tespit edilen 9 bin 500 civarı sahipsiz hayvan olduğuna dair tespitimiz var. Şu an yapacağımız doğal yaşam alanı yaklaşık 20 dönüm üzerine kurulu olacak. O tamamlanıp açıldığında hemen sahadaki çalışmaları yapıp, ikinci yaşam alanı çalışmamızı yapacağız. Bizim sahadaki bütün hayvanlarımızı hem kısırlaştıracak hem de doğal yaşam alanında yaşamlarını sürdürebilecekleri bir tesis oluşturmuş olacağız. Bizim burada önceliğimiz hayvanların sağlıklı bir biçimde hayatlarını devam ettirmesi” diye konuştu.