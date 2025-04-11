Kaçkar Dağları'nda UTMB için başvuru rekoru kırıldı: Maraton 2 bin sporcu ile sınırlandırıldı

RİZE'nin Kaçkar Dağları'nda eylül ayında gerçekleştirilecek olan Ultra Trail Mont-Blanc (UTMB) için başvuru sayısı 1400'e ulaştı. 2 bin sporcuyla sınırlandırılacak etkinliğe ilişkin konuşan UTBM Türkiye Temsilcisi Özgür Emekçi, "45 ülkeyi geçen, 5 kıtada yapılan dünyanın en büyük seri spor etkinliği, Türkiye'de gerçekleşecek. Şu anda 1400'e yakın sporcu var ve 55 ülkeden ciddi talep söz konusu" dedi. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ise 'UTMB'nin gerçekleştiği bir merkez olarak şehrimiz, Kaçkar Dağları dünyada ses getiren bir mekan olacak" diye konuştu.

Dünyanın en büyük ultra maraton markası Ultra Trail Mont-Blanc (UTMB) dünya serisi, Eylül 2025'te Türkiye'nin eşsiz doğasına sahip Rize-Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilecek. Spor tesisi, ulaşım ve konaklama yatırımlarıyla spor turizminde marka şehir olma yolunda ilerleyen Rize, bu prestijli organizasyona 5 yıl boyunca ev sahipliği yapacak. 5 kıtada, 45'i aşkın ülkede gerçekleştirilen ultra maratonun tanıtım töreninin ardından başvurular başladı. Kaçkar Dağları'nın ev sahipliğinde, Ayder merkezli olarak düzenlenecek organizasyonda; 20, 50 ve 100 kilometrelik parkurlar yer alacak. Katılımcılar, 13 yayladan geçip, doğal patikalardan bulutların üzerine çıkacak. Dünyanın en elit sporları arasında gösterilen maraton için belirlenen 1500 kişilik sporcu kotasına, 55 ülkeden yaklaşık 1400 başvuru yapıldı. Başvurulardaki yoğun talep üzerine kota 2 bin katılımcıyla sınırlandırıldı.