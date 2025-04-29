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        Karadeniz Sahil Yolu'nda kaza; 1 ölü, 3 yaralı

        RİZE'ninFındıklı ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda otomobilin deniz kenarına uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 14:58 Güncelleme: 29.04.2025 - 15:00
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        Karadeniz Sahil Yolu'nda kaza; 1 ölü, 3 yaralı
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        RİZE'ninFındıklı ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda otomobilin deniz kenarına uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Artvin istikametinden Rize istikametine seyreden Nurullah Ç. (22) idaresindeki 17 AHN 752 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki kaldırımı aşıp, deniz kenarına uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ceyhun G. (22), Yiğitcan A. (19) ve Onur Kuvvet (23) yaralandı. İhbarla bölgeye gelen ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Onur Kuvvet, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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