Rize'de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

RİZE'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda coşkuyla kutlandı.

Rize'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla HAK-İŞ tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi. Kutlamalar kapsamında sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, siyasi partiler ve vatandaşlar bir araya geldi. Ellerinde dövizlerle "HAK-İŞ nerede, biz oradayız", "ÇAYKUR bizim, bizim kalacak" sloganlar atan kalabalık, sendika temsilcilerini dinledi.

'TAŞERON SİSTEMİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖPE ATTIK'

Programda konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs'ın 139 yaşında olduğunu söyleyerek, "Nasıl ki 15 yıl kamudaki taşeron sistemini çöpe atmak için onurlu ve haysiyetli mücadele yaparak, kamudaki taşeron sistemini büyük ölçüde çöpe attık. Bugün bu alanı dolduran bakanlıklardan, belediyelerden gelen kardeşlerimize 'Kadronuz hayırlı olsun' diyoruz. İnşallah 'ÇAYKUR'da kadronuz hayırlı olsun' demeyi Rabb’im bize nasip eder inşallah. Bugün 1 Mayıs 139 yaşında. 1886'da Amerika Birleşik Devletleri Chicago'da tekstil işçilerinin insan onuruna yaraşır bir iş ve çalışma süresi talebi ile başlattıkları eylemlerin sonunda yaşanan kaos, provokasyonlar, yapılan mitinglerdeki tezgahlar sonucu kaybettiğimiz sendika liderleri var. İdam edilenler var. Cezaevlerinde hayatları sona erenler var. Onları bir kez daha saygıyla anıyoruz" diye konuştu