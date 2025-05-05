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        Bahçede yakaladığı yılanı boynuna doladı

        RİZE'de çiftçi Ali Dilmaç, çay bahçesinde temizlik yaparken yakaladığı yılanı boynuna doladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 14:13 Güncelleme: 05.05.2025 - 14:15
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        Bahçede yakaladığı yılanı boynuna doladı
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        RİZE’de çiftçi Ali Dilmaç, çay bahçesinde temizlik yaparken yakaladığı yılanı boynuna doladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yaşayan çiftçi Ali Dilmaç, çay bahçesini temizlerken yaklaşık 1 metre uzunluğunda yılan yakaladı. Dilmaç, eline alıp incelediği yılanı boynuna doladı. Ali Dilmaç'ın yılanı boynuna dolayıp yakından incelediği anlar, cep telefonuyla kayda alındı. Dilmaç'ın, "Yakalamış olduğumuz yılan anladığım kadarıyla zehirli. Çünkü kobra gibi dişlerini dışarıya çıkartıyor. Takriben 1 metre boyunda. Allah güzel yaratmış. Altı sarı, üstü siyah, desenli. Allah böyle yılana benzeyen insanların şerrinden bizi korusun" ifadelerini kullandığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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