Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Bakan Uraloğlu: Rize-Artvin Havalimanı'ndaki ILS sisteminin kurulumunu tamamladık

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nda zorlu hava koşullarında uçaklara iniş kolaylığı sağlayacak olan ikinci aletli iniş sisteminin (ILS) kurulumunu tamamladıklarını belirterek, "Uçuş kontrollerini 19 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz sistem, tüm testleri başarıyla geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 11:14 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Uraloğlu: Rize-Artvin Havalimanı'ndaki ILS sisteminin kurulumunu tamamladık
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nda zorlu hava koşullarında uçaklara iniş kolaylığı sağlayacak olan ikinci aletli iniş sisteminin (ILS) kurulumunu tamamladıklarını belirterek, "Uçuş kontrollerini 19 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz sistem, tüm testleri başarıyla geçti. Haziran ayında havacılık bilgi yayınına dahil edilmesinin ardından aktif olarak kullanılacak" dedi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, deniz dolgusu üzerine inşa edilen ve hizmete açıldığı 14 Mayıs 2022 tarihinden bu yana bölgeye önemli katkı sağlayan Rize-Artvin Havalimanı'nda teknik altyapının daha da güçlendirildiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın bulut tavanının alçak, sis ve yoğun yağışın sık görüldüğü bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, "Zorlu hava koşullarında uçaklara iniş kolaylığı sağlayacak olan ikinci ILS sisteminin kurulumunu tamamladık. Uçuş kontrollerini 19 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz sistem, tüm testleri başarıyla geçti. Haziran ayı içinde havacılık bilgi yayınına da (AIP) dahil etmemizin ardından aktif olarak kullanılacak" ifadelerini kullandı.

        'CAT-2 AYDINLATMA SİSTEMİ FAAL DURUMDA'

        Sistemin özellikle görüş faktörlerinin kötü olduğu hava koşullarında, uçağın alçak bir biçimde piste yaklaşmasını ve piste elektronik cihazlarla emniyetli iniş yapmasını sağladığını, ILS ile pilota istikamet ve süzülüş hattı bilgisinin verildiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Rize-Artvin Havalimanı, coğrafi konumu gereği bulut tavanının düşük olduğu, sis ve yoğun yağış alan bir bölgede olması sebebiyle bahse konu sistem uçak inişlerinde büyük fayda sağlayacaktır. CAT-2 aydınlatma sisteminin de kurulum ve testleri de başarıyla tamamlandı. CAT-2 aydınlatma sistemi, halihazırda faal durumda. Bu sistem, özellikle görüşün kısıtlı olduğu hava koşullarında iniş emniyetini artırıyor" diye konuştu.

        '3 YILDA, YAKLAŞIK 3 MİLYON YOLCU'

        Bakan Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ikinci, dünyanın ise beşinci havalimanı olma özelliğini taşıdığını aktararak, "Sahip olduğu altyapı, ulaşım kabiliyeti ve mimari kimliği ile bölge halkına, turizme ve ticarete uzun yıllar hizmet edecek önemli bir projedir. 2024 yılında 1 milyon 97 bin 828 kişinin kullandığı havalimanımız, açıldığı günden bugüne kadar toplamda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verdi. Rize'nin Pazar ilçesinde, 100 milyon ton deniz dolgusu üzerine inşa edilen havalimanının 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde piste ve 7 uçak kapasiteli aprona sahiptir. Havalimanımız, çay bardağı temalı 'Hava Trafik Kontrol Kulesi', terminal binasındaki 'Çay Müzesi' ve Karadeniz mimarisiyle sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bölgenin sembol yapılarından biridir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        "Stratejik ürünlerle ilgili tehlike yok"
        "Stratejik ürünlerle ilgili tehlike yok"
        Yürek yakan kaza! Karı kocaya mezar oldu!
        Yürek yakan kaza! Karı kocaya mezar oldu!
        Reuters: Trump Şara ile görüştü
        Reuters: Trump Şara ile görüştü
        Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düştü!
        Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düştü!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Erzurum'da mayıs ortasında kar yağdı!
        Erzurum'da mayıs ortasında kar yağdı!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        "Satın aldığımdan farklı ürün geldi" demeyin!
        "Satın aldığımdan farklı ürün geldi" demeyin!
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine kimler katılacak?
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine kimler katılacak?
        DEM Parti sahaya iniyor
        DEM Parti sahaya iniyor
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Cannes'da Trump'a sert eleştiriler
        Cannes'da Trump'a sert eleştiriler
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        Aç değilken de yiyor musun? 'Tamamen duygusal' olabilir!
        Aç değilken de yiyor musun? 'Tamamen duygusal' olabilir!
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"

        Benzer Haberler

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de öğrenci yurdu inşaatlarında incelemede...
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de öğrenci yurdu inşaatlarında incelemede...
        Bakan Bak, cenaze törenine katıldı
        Bakan Bak, cenaze törenine katıldı
        AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın babası son yolculuğuna uğurlan...
        AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın babası son yolculuğuna uğurlan...
        Japonya'nın ilk 'Türk çayı demleme ustası'ndan Rize çayı sunumu
        Japonya'nın ilk 'Türk çayı demleme ustası'ndan Rize çayı sunumu
        Japonya'nın ilk "Türk çayı demleme ustası" Yumika Arita, Rize'de çay demled...
        Japonya'nın ilk "Türk çayı demleme ustası" Yumika Arita, Rize'de çay demled...
        Rize-Artvin Havalimanı nisanda 77 bin 895 yolcuya hizmet verdi
        Rize-Artvin Havalimanı nisanda 77 bin 895 yolcuya hizmet verdi