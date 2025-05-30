Bakan Yumaklı: İklim değişikliğinin çayda korktuğumuz etkisi olmadı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Elbette iklim değişikliğine bağlı olarak meteorolojik olayların Rize'de çay üretimini etkileyeceğini düşünmüştük. Ama hamdolsun çayda korktuğumuz bir etkisi olmadı. Sadece biraz sezonu ötelemiş oldu" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geldiği Rize'de Ziraat Botanik Çay Bahçesi'ni ziyaret etti. Bakan Yumalı, burada bir araya geldiği çiftçilerle çay topladı. Açıklamalarda bulunan Yumaklı, Türkiye'nin çay üretimde dünyada 5'inci sırada olduğunu söyleyerek, "Bugün yeşille mavinin buluştuğu çok kıymetli bir ilimizdeyiz. Özellikle bizim kültürümüzde misafirimize ikram etmeden bırakmadığımız çayımızın üretildiği, buradan bütün Türkiye'ye yayıldığı Rize'deyiz. Üreticilerimiz her zaman olduğu gibi her aşamasında yanlarındayız. Bugün de yine burada üreticilerimizle birlikte olacağız inşallah. Her bir ürün için tek tek çalışıyoruz. Kuru çay üretiminde Türkiye olarak dünyada 5'inci sıradayız. Avrupa'da 1'inci sıradayız. Ancak çay tüketiminde dünyada 4'üncü sıradayız. 2024 yılı itibarıyla çayın Türkiye ekonomisine olan katkısı yaklaşık 45 milyar lira. Bu çok önemli bir rakam. Özellikle sadece bu il için bu ürünün ekonomideki ağırlığını da dikkate alırsak, hakikatten son derece önemli. 5 ilimiz ağırlıklı şekilde üretiyor. Rize'de yüzde 64’ü; 862 bin tonu, Trabzon'da yüzde 23'ü; 306 bin tonu, Artvin'de yüzde 11'i; 147 bin tonu, Giresun’da yüzde 2; yaklaşık 32 bin tonu çok az da diğer illerimizde var. ÇAYKUR ve özel sektör, sezonun açılışı itibarıyla artık çay alamaya başladı. Üretilen yaş çayı işleyen kamu ve özel fabrikalarla birlikte 195 üretim tesisi var. Bunlardan 49'u ÇAYKUR'un" diye konuştu.