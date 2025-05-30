Türkiye ile Çin'in çay kültürü Rize'de buluştu

RİZE’de, ‘Çayın Ahengi ve İpekyolu Porselen Yolculuğu’ programında Jingdezhen porseleni ile çay tanıtıldı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Çin ve Rize arasında çay, çay bardağı ve porselen eksenli bir tanıtım köprüsü oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çalışmanın, bu ziyaretin şehrimizin ve ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmasını temenni ediyorum” dedi.

Rize Valiliği, Rize Belediyesi, Çin Büyükelçiliği ile Jingdezhen Eyaleti Parti Komitesi Genel Sekreteri’nin katkılarıyla, iki ülke arasında kültür köprüsü inşa etmek amacıyla ‘Çayın Ahengi ve İpekyolu Porselen Yolculuğu’ töreni, Çay Çarşısı'nda düzenlendi. Törende Çin’in güneyindeki Jingdezhen kentine üretilen dünyaca ünlü porselen ile Çin çayı tanıtıldı. Programa Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Xuebın Jiang, Jingdezhen Eyaleti Parti Komitesi Sekreteri Xuemeı Hu, kurum amirleri ile bölge halkı katıldı. Sinevizyon gösterisiyle başlayan program, iki ülkenin halk oyunları gösterileriyle devam etti. Gösteriler sonrası Rize ile Jingdezhen kentinin turizm işletmecileri iş birliği anlaşması imzaladı. Program hediyeleşme, porselen tanıtımı ve çay sunumları ile sona erdi.

Tören sonrası gazetecilerin soruları yanıtlayan Vali İhsan Selim Baydaş, "Çay bardağımızın yanında Çay Çarşı'mızın içinde Çin ve Rize çay köprüsü kurmaya çalışıyoruz. Bir turizm tanıtımı amacıyla bu organizasyonu yapıyoruz. Çin ve Rize arasında çay, çay bardağı ve porselen eksenli bir tanıtım köprüsü oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çalışmanın, bu ziyaretin şehrimizin ve ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmasını temenni ediyorum" dedi. Çin'in Ankara Büyükelçisi Xuebın Jiang ise yaptığı konuşmada, "Bu da Çin ve Türkiye arasındaki kültürel iletişimin önemli bir sonucudur. Umarız çay ve porselen vesilesiyle oluşan dostluğumuzu daha da derinleştirebiliriz ve devam ettirebiliriz. Çin ve Türkiye dostluğunu daha da derinleştirebilir, iki ülke halkına daha da çok fayda getirebiliriz" diye konuştu. Jingdezhen Eyaleti Parti Komitesi Sekreteri Xuemeı Hu da "Porselen Çin'in bir kimlik kartı gibidir. Bizim sayın büyükelçiliğimiz, Rize ve Jingdezhen'in ortak özelliği çayı kullanarak bugünkü etkinliğin yapılma sebebi olmuştur. Yani porselen ve çay ile Jingdezhen-Rize kardeş şehir kurmak için çok güçlü bir bağ olabilir" ifadelerini kullandı.