Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Türkiye ile Çin'in çay kültürü Rize'de buluştu

        RİZE'de, 'Çayın Ahengi ve İpekyolu Porselen Yolculuğu' programında Jingdezhen porseleni ile çay tanıtıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 17:28 Güncelleme: 30.05.2025 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye ile Çin'in çay kültürü Rize'de buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        RİZE’de, ‘Çayın Ahengi ve İpekyolu Porselen Yolculuğu’ programında Jingdezhen porseleni ile çay tanıtıldı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Çin ve Rize arasında çay, çay bardağı ve porselen eksenli bir tanıtım köprüsü oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çalışmanın, bu ziyaretin şehrimizin ve ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmasını temenni ediyorum” dedi.

        Rize Valiliği, Rize Belediyesi, Çin Büyükelçiliği ile Jingdezhen Eyaleti Parti Komitesi Genel Sekreteri’nin katkılarıyla, iki ülke arasında kültür köprüsü inşa etmek amacıyla ‘Çayın Ahengi ve İpekyolu Porselen Yolculuğu’ töreni, Çay Çarşısı'nda düzenlendi. Törende Çin’in güneyindeki Jingdezhen kentine üretilen dünyaca ünlü porselen ile Çin çayı tanıtıldı. Programa Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Xuebın Jiang, Jingdezhen Eyaleti Parti Komitesi Sekreteri Xuemeı Hu, kurum amirleri ile bölge halkı katıldı. Sinevizyon gösterisiyle başlayan program, iki ülkenin halk oyunları gösterileriyle devam etti. Gösteriler sonrası Rize ile Jingdezhen kentinin turizm işletmecileri iş birliği anlaşması imzaladı. Program hediyeleşme, porselen tanıtımı ve çay sunumları ile sona erdi.

        Tören sonrası gazetecilerin soruları yanıtlayan Vali İhsan Selim Baydaş, "Çay bardağımızın yanında Çay Çarşı'mızın içinde Çin ve Rize çay köprüsü kurmaya çalışıyoruz. Bir turizm tanıtımı amacıyla bu organizasyonu yapıyoruz. Çin ve Rize arasında çay, çay bardağı ve porselen eksenli bir tanıtım köprüsü oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çalışmanın, bu ziyaretin şehrimizin ve ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmasını temenni ediyorum" dedi.

        Çin'in Ankara Büyükelçisi Xuebın Jiang ise yaptığı konuşmada, "Bu da Çin ve Türkiye arasındaki kültürel iletişimin önemli bir sonucudur. Umarız çay ve porselen vesilesiyle oluşan dostluğumuzu daha da derinleştirebiliriz ve devam ettirebiliriz. Çin ve Türkiye dostluğunu daha da derinleştirebilir, iki ülke halkına daha da çok fayda getirebiliriz" diye konuştu.

        Jingdezhen Eyaleti Parti Komitesi Sekreteri Xuemeı Hu da "Porselen Çin'in bir kimlik kartı gibidir. Bizim sayın büyükelçiliğimiz, Rize ve Jingdezhen'in ortak özelliği çayı kullanarak bugünkü etkinliğin yapılma sebebi olmuştur. Yani porselen ve çay ile Jingdezhen-Rize kardeş şehir kurmak için çok güçlü bir bağ olabilir" ifadelerini kullandı.

        Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise "Bu iki şehrin kardeşliği ve birbiriyle olan iletişimi ilerleyen yıllarda muhakkak turizme ve ekonomiye yansıyacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Kurtulmuş yeniden başkan adayı oldu
        Kurtulmuş yeniden başkan adayı oldu
        "Faizsiz ekonomi özlemimi dillendirmeye devam edeceğim"
        "Faizsiz ekonomi özlemimi dillendirmeye devam edeceğim"
        30 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        30 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Papara soruşturmasında yeni detaylar
        Papara soruşturmasında yeni detaylar
        10 katlı inşaatta facia kıl payı!
        10 katlı inşaatta facia kıl payı!
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Darp edilen kadın hastanede öldü!
        Darp edilen kadın hastanede öldü!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak

        Benzer Haberler

        Bakan Yumaklı: İklim değişikliğinin çayda korktuğumuz etkisi olmadı
        Bakan Yumaklı: İklim değişikliğinin çayda korktuğumuz etkisi olmadı
        Rize'de çay hasat ederken yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı
        Rize'de çay hasat ederken yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Rize'de çay hasadına katıldı:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Rize'de çay hasadına katıldı:
        Rize'de "Çayın Ahengi ve İpekyolu Porselen Yolculuğu" programı düzenlendi
        Rize'de "Çayın Ahengi ve İpekyolu Porselen Yolculuğu" programı düzenlendi
        Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin Rize'de ziyaretler gerçekleştirdi
        Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin Rize'de ziyaretler gerçekleştirdi
        Rize'de 30 firari hükümlü yakalandı
        Rize'de 30 firari hükümlü yakalandı