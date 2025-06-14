Fırtına Deresi'nden Avrupa'ya rafting yolculuğu

RİZE'de Fırtına Deresi'nde botlarla coşkun akan sulara karşın yaptıkları zorlu antrenmanlarla Türkiye Rafting Şampiyonası'nda derece alıp, milli takıma seçilen Ardeşen Belediyespor'un 5 sporcusu, Slovenya'da düzenlenecek Gençler ve U23 Dünya Rafting Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Rafting antrenörü Aydın Aksoy, "Kar, kış, yağmur, çamur demeden çocuklarımızla çalıştık. Hedefimiz, dünya şampiyonu olmak" dedi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Fırtına Vadisi'ndeki 68 kilometre uzunluğundaki Fırtına Deresi'nde milli raftingciler yetişiyor. Zorlu parkuru, hırçın akan sularıyla doğal antrenman sahası olan Fırtına Deresi'nde yaz-kış antrenman yapan Ardeşen Belediyespor'un genç sporcuları, 14- 18 Mayıs'ta Türkiye Rafting Şampiyonası'nda birinci oldu. Yarışlarda şampiyon olup milli takıma seçilen sporcular, Fırtına Deresi'nde sürdürdükleri idmanlarıyla gelecek ay Slovenya'da düzenlenecek Gençler ve U23 Dünya Rafting Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

'BU GURURUN TARİFİ YOK'

Rafting antrenörü Aydın Aksoy, sporcularının başarılarıyla gurur duyduğunu söyleyerek "Bir yıl kar, kış, yağmur, çamur demeden çocuklarımızla çalıştık. Güzel sonuçlarını da aldık. 11 takım, 55 sporcumuz var. 11 takımdan 6'sı şampiyon oldu; gurur duydum. Bu gururun tarifi yok. Raftingin güzel yanı şudur; birtakım sporu olmasıdır. Bir arkadaşına güvenebiliyorsun. Tek başına değilsin, o yüzden bir kardeşlik ve sportmenlik ruhunu ortaya çıkarıyor. Hedefimiz, dünya şampiyonu olmak" dedi.