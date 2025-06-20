Sigara ve alkol kullanımında 'kanser' tehlikesi

RECEP Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden (RTEÜ) Doç. Dr. Zeynep Gümrükçü, yoğun sigara ve alkol tüketiminin ağız kanserine davetiye çıkardığını belirterek, "Özellikle sigara kullanımında çok yaygın görülen alt dudak yaraları, 2 hafta veya çok daha uzun süre geçmeyen yaralar bizi korkutuyor. Bu dokulardan biyopsi alıyoruz. Ve maalesef kanser hücreleriyle karşılaşıyoruz" dedi.

Yoğun sigara ve alkol tüketimiyle birlikte ağız içerisinde oluşan ve 2 hafta geçmeyen yaralar, ağız kanserine davetiye çıkarıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan RTEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Gümrükçü, "Yüksek oranda sigara ve alkol kullanımı ağız kanserine sebep olan etken olduğunu biliyoruz. Özellikle sigara kullanımında çok yaygın görülen alt dudak yaraları, 2 hafta veya çok daha uzun süre geçmeyen yaralar bizi korkutuyor. Bu dokulardan biyopsi alıyoruz. Ve maalesef kanser hücreleriyle karşılaşıyoruz. Ağız kanserini özelliği çok ağrısız ve sinsi ilerlediği için tespit edildiğinde etrafındaki dokulara da sıçramış oluyor. Dolayısıyla tedavi güç hale geliyor. Kişiler şu şekilde teşhis koyabilir. Ağzında geçmeyen inatçı bir yara varsa, bizim için bu süre 15 gündür. 15 günden uzun süre olan inatçı yaralarda biz direkt biyopsi almayı tercih ederiz. Bu şekilde kendilerini takip edebilirler. Dokunu klinik görünümü bize az çok bilgi veriyor. Biz patoloji aldığımızda neyle karşılaşacağımızı yüzde 80 oranında öngörebiliyoruz. Patoloji sonuçları bizi doğrulamış oluyor" diye konuştu.