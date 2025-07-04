Kaçkar Dağları'nda düşen uçağa ilk ulaşan dağcı, yaralı kadın ile konuştuğu anları kaydetti

KAÇKAR Dağları'nda düşen tek motorlu uçağı arama çalışmalarına katılan ve yaya olarak JAK ekipleriyle birlikte kaza noktasına ilk ulaşan dağcı Hüsnü Kan'ın çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; Rizeli dağcı Kan'ın ağır yaralı Hicran Kaya ile iletişim kurmaya çalıştığı, "Nasılsınız? Evet, geldik. Diğer arkadaşta ses var mı? İyi misiniz? Sabredin. Kusura bakmayın çok geç kaldık" dediği anlar yer aldı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden Rize-Artvin Havalimanı'na gitmek için havalanan M20J tipi tek motorlu uçak, 2 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları'nda kaza kırıma uğradı. Pilot Mehmet Demirci'nin, Sivrihisar'dan Rize'ye götürmek üzere uçağına aldığı yolcu Hicran Kaya'nın acil çağrısı sonrası ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Rize'nin yanı sıra Erzurum ve Bayburt'tan gece boyu sürdürülen çalışmalar kapsamında; Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları'nda araç yolu bulunmayan bölgeye yaya olarak ulaşan JAK ekipleri, dün saat 06.30 sıralarında uçağın enkazına ulaştı. Dünya turuna çıkan pilot Mehmet Demirci'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Hicran Kaya ise yaralı bulundu.