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        Kaçkar Dağları'nda düşen uçağa ilk ulaşan dağcı, yaralı kadın ile konuştuğu anları kaydetti

        KAÇKAR Dağları'nda düşen tek motorlu uçağı arama çalışmalarına katılan ve yaya olarak JAK ekipleriyle birlikte kaza noktasına ilk ulaşan dağcı Hüsnü Kan'ın çektiği görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 11:14 Güncelleme: 04.07.2025 - 11:20
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        Kaçkar Dağları'nda düşen uçağa ilk ulaşan dağcı, yaralı kadın ile konuştuğu anları kaydetti
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        KAÇKAR Dağları'nda düşen tek motorlu uçağı arama çalışmalarına katılan ve yaya olarak JAK ekipleriyle birlikte kaza noktasına ilk ulaşan dağcı Hüsnü Kan'ın çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; Rizeli dağcı Kan'ın ağır yaralı Hicran Kaya ile iletişim kurmaya çalıştığı, "Nasılsınız? Evet, geldik. Diğer arkadaşta ses var mı? İyi misiniz? Sabredin. Kusura bakmayın çok geç kaldık" dediği anlar yer aldı.

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden Rize-Artvin Havalimanı'na gitmek için havalanan M20J tipi tek motorlu uçak, 2 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları'nda kaza kırıma uğradı. Pilot Mehmet Demirci'nin, Sivrihisar'dan Rize'ye götürmek üzere uçağına aldığı yolcu Hicran Kaya'nın acil çağrısı sonrası ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Rize'nin yanı sıra Erzurum ve Bayburt'tan gece boyu sürdürülen çalışmalar kapsamında; Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları'nda araç yolu bulunmayan bölgeye yaya olarak ulaşan JAK ekipleri, dün saat 06.30 sıralarında uçağın enkazına ulaştı. Dünya turuna çıkan pilot Mehmet Demirci'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Hicran Kaya ise yaralı bulundu.

        JAK TİMLERİ TARAFINDAN HELİKOPTERLE ALINDI

        Ağır yaralanan Hicran Kaya ile yaşamını yitiren pilot Mehmet Demirci'nin cansız bedeni, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri tarafından olay yerinden alınarak helikopterle Erzurum'a götürüldü. Erzurum Şehir Hastanesi pistine gelen helikopterden alınan Hicran Kaya tedavi altına alınırken; pilot Demirci'nin cansız bedeni, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ANZER'DEN ÇIKIP YÜRÜDÜ

        Diğer yandan arama çalışmalarına ilişkin yeni ayrıntılar çıktı. Erzurum- Rize- Bayburt sınırında yürütülen çalışmalara yerel dağcılar da destek verdi. Dağcı Hüsnü Kan, Anzer Yaylası'ndan yaya olarak yola çıkıp JAK timleri ile birlikte kaza noktasına ulaştı. O anları kayıt altına alan Kan, uçak içerisindeki yaralı Hicran Kaya ile iletişim kurmaya çalıştı. Görüntülerde; yürüyerek ulaştığı enkazda, dağcının "Uçağa ulaştık. Nasılsınız? Evet, geldik. Diğer arkadaşta ses var mı? İyi misiniz? Bilinciniz yerinizde mi? Sabredin. Kusura bakmayın çok geç kaldık" ifadeleri kameraya yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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