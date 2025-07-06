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        Artvin'de boğa güreşlerine yoğun ilgi

        ARTVİN'de 44'üncü Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen boğa güreşleri heyecanı yaşanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 15:47 Güncelleme: 06.07.2025 - 15:50
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        Artvin'de boğa güreşlerine yoğun ilgi
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        ARTVİN'de 44'üncü Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen boğa güreşleri heyecanı yaşanıyor.

        Kentte bu yıl 44'üncüsü düzenlenen ve 4 gün sürecek Kafkasör Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali’nin son gününde boğa güreşi heyecanı sürüyor. Şehir merkezine 8 kilometre mesafede, 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki arenada organize edilen güreş için günler önce bölgeye gelen izleyiciler, kurdukları çadırlarda konakladı. Yaklaşık 15 bin kişinin takip ettiği, 100 boğanın güreştiği festivalde; toplam 800 bin lira ödül verilecek. Etkinlikler, gece yarısına kadar süren müsabakalarla sona erecek.

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