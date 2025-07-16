Rize'de toplu sünnet töreni

RİZE’de Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından geleneksel toplu sünnet töreni düzenlendi. Törende 19 çocuk, sünnet elbiseleriyle bindikleri kurum araçlarıyla kentte tur attı.

Rize’de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez toplu sünnet töreni organize edildi. Rize Valiliği’nde başlayan organizasyonda sünnet olacak 19 çocuk, süslenen araçlarla poz verdi. Vali İhsan Selim Baydaş, Vakıflar Trabzon Bölge Müdürü Reşat Asrak ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki yöneticilerin makam araçları, çocuklara tahsis edildi. Onlarca çocuk, aileleriyle birlikte süslenen araçlarla şehir turu atarak Rize Öğretmenevi’ne gitti. Burada çocuklara bisiklet ve gram altın hediye edildi. Tören, yemek programıyla sona erdi.