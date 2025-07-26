Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de minibüs, yamaçtan yuvarlandı; 2 ölü, 3 yaralı

        RİZE'nin Pazar ilçesinde minibüsün yamaçtan yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 10:20 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de minibüs, yamaçtan yuvarlandı; 2 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        RİZE'nin Pazar ilçesinde minibüsün yamaçtan yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında ilçeye bağlı Yavuzköy köyünde meydana geldi. Çay hasat etmek için bahçesine giden Adil Kambur'un kullandığı 53 AAZ 312 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yamaçtan yuvarlandı. Yaklaşık 25 metre yükseklikten yuvarlanarak yan yatan minibüsün sürücüsü Adil Kambur ile beraberindeki Fatma Kambur, Emine Kambur, İlayda Kambur ve Mehmet Ali Kambur yaralandı. İhbarla adrese AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yaralılar araçtan çıkarılırken, Fatma ile Emine Kambur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza sonrası bölgeye giden Yavuzköy Muhtarı İdris Kambur, "Ses duyunca bir arkadaşımla beraber gelip baktık. Bir üst yoldan aşağıya yuvarlanmışlar. Kaza sonrası 2 bayan ölmüştü. 2 ölümüzü kaldırmaya bizim gücümüz yetmedi. Kazayı duyanlar da buraya geldi. 2 ölü ve 3 yaralımız var" diye konuştu.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        4 kentte orman yangını
        4 kentte orman yangını
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Moody's'den Türkiye kararı
        Moody's'den Türkiye kararı
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Altın hırsızları polise ateş açtı: 4 polis yaralandı
        Altın hırsızları polise ateş açtı: 4 polis yaralandı
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok

        Benzer Haberler

        Rize'de sıcaktan bunalan çocuklar havuza çevrilen kamyon kasasında serinled...
        Rize'de sıcaktan bunalan çocuklar havuza çevrilen kamyon kasasında serinled...
        ÇAYKUR, ikinci sürgün yaş çay alımlarına tam kapasite devam ediyor
        ÇAYKUR, ikinci sürgün yaş çay alımlarına tam kapasite devam ediyor
        Kamyon kasasında çocukların yüzme keyfi kamerada
        Kamyon kasasında çocukların yüzme keyfi kamerada
        ÇAYKUR'dan üreticilere günlük alım limitlerinin üzerinde aşırı çay hasadı y...
        ÇAYKUR'dan üreticilere günlük alım limitlerinin üzerinde aşırı çay hasadı y...
        Rize Valisi Baydaş'tan çay üreticilerine "fiyat" uyarısı:
        Rize Valisi Baydaş'tan çay üreticilerine "fiyat" uyarısı:
        Vali Baydaş: Çay üreticisinin zarar göreceği sürece müdahil olacağız
        Vali Baydaş: Çay üreticisinin zarar göreceği sürece müdahil olacağız