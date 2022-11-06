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Rize'de ağaçtan düşerek hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi

AA

Rize'de ağaçtan düşerek hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi

RİZE (AA) - Rize'nin İyidere ilçesinde ağaçtan düşerek yaşamını yitiren AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete'nin ağabeyinin cenazesi toprağa verildi.

Merkez Mahallesi'nde üzüm toplamak için çıktığı asmanın sarılı olduğu kızılağaçtan düşerek hayatını kaybeden Şadan Mete (62) için İyidere İlçe Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Mete'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Kadem Mete, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim ile çok sayıda kişi katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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