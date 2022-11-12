Bakan Kurum, Rize'de "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları"nda konuştu:

RİZE (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları ilişkin, "Şu ana kadar 3.2 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Halihazırda 250 bin konutumuzun dönüşümü 81 ilimizde devam ediyor." dedi.

Kültür Park'ta düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katılan Bakan Kurum, Rize'de gün içinde birçok program gerçekleştireceklerini belirtti.

12 Kasım Düzce depreminin üzerinden 23 yıl geçtiğini anımsatan Kurum, depremlerde ve afetlerde vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Kurum, Türkiye'de şehirlerin ve insanların geleceğinin önünde bir deprem gerçeği olduğuna dikkati çekerek, son 100 yılda yaşanan depremlerde 80 bin kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve Türkiye’nin en büyük şehircilik hareketi olan Kentsel Dönüşüm Seferberliği ile 81 ilin tamamında afetlere karşı risk taşıyan tüm binaları yenilediklerine değinen Kurum, şöyle konuştu:

"Dönüşümün bir benzerini Rize'de yapıyoruz. Rize deprem bölgesi değil ama maalesef sağlıksız konutlarımızın olduğu bir şehir. Dolgu yapılmak suretiyle yapılmış binalar teknik ve sağlamlık açısından yönetmeliklerimize uygun değil. Dönüşüm sürecini hep birlikte sürdürmek zorundayız. Şu ana kadar 3,2 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Halihazırda 250 bin konutumuzun dönüşümü 81 ilimizde devam ediyor. Yine bugüne kadar hiçbir ülkenin üstesinden gelemeyeceği engelli, emekli, şehit, gazi ailelerimize, tüm dar gelirli vatandaşlarımıza son yılda 1 milyon 170 bin bina yaptık, teslim ettik."

Marmara ve Düzce depreminden sonra uygulamaya geçen yapı denetim sistemiyle 6,6 milyon ev ve iş yerinin denetimini tamamladıklarını aktaran Kurum, böylelikle 24 milyon vatandaşın depreme dayanıklı konutlarda yaşamasını sağladıklarını söyledi.

"Türkiye Yüzyılı"nda hedefleri olduğuna işaret eden Kurum, "2035 yılına kadar tüm Türkiye'de deprem dönüşümüne girmemiş hiç bir alan bırakmak istemiyoruz ve bu çerçevede 81 ilimizde belediyelerimiz, milletvekillerimiz, vatandaşımız ile birlikte bu dönüşüm sürecini yürüteceğiz. Bunu birlikte milletimizle başaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde bu adımlarımızı atacağız." ifadelerini kullandı.

AFAD'ın Türkiye genelinde bugün saat 18.57’de "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı gerçekleştireceğini anımsatan Kurum, kendilerinin de tatbikata Rize'de katılacaklarını vurguladı.

-"Büyük işlerimizi karalamaya kalkanları da görüyoruz"

Türkiye'nin yüz yılda üretilecek işleri 20 yılda Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yaptığına dikkati çeken Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sırada ülkemizin çok daha ileriye taşıma hedefimiz var. Büyüklerimiz, 'gayesiz insan nasipsiz kalır' diyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" vizyonumuz ile lider ülkeler arasında olmak, bundan sonraki geleceğimizi bırakacağımız çocuklarımıza evlatlarımıza müreffeh bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz hizmet üretirken, eser üretirken, başarı hikayeleri yazarken maalesef algı üretenleri de büyük işlerimizi karalamaya kalkanları da hep birlikte görüyor, şahit oluyoruz. Beceriksizlikle, iş bilmezlikle, liyakatsizlikle şehirlerimizin birikimlerini heba ettiklerini görüyoruz. 'Engelleniyoruz' siyaseti yapıyorlar. Emin olun hiçbir işlerine engel vurmuyoruz, engel olmuyoruz. Bizden ne talep ediyorlarsa hep vatandaşımızın, milletimizin lehine talepleri gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Kimseyi ötekileştirmedik ve herkese kucak açtık ve 81 şehrimizde, 85 milyon vatandaşımız ile birlikte yürümeye, milletimize hizmet etmeye, şehirlerimize eser kazandırmaya Allah'ın izni milletimizin duaları ile devam edeceğiz."

Çağ açan sosyal hamlelerle, AK Parti'nin eser sancağını en üst seviyeye çıkaracaklarına işaret eden Kurum, "Bunu teşkilatımız ve vatandaşımız ile birlikte yapacağız. Bu güzel şehirden, bu güzel beldeden çıkmış, tüm ülkeye derman olmuş dava liderimiz sayın Cumhurbaşkanımız, genel başkanımızı Cumhur İttifakımızı 2023 yılında yeniden başkan yapacağız ve "Türkiye Yüzyılı" hikayesini hep birlikte başlatacağız." diye konuştu.

- Rize'de yapımı devam eden projeler

Rize'ye milyarlarca liralık sayısız eser kazandırdıklarını belirten Kurum, bir yandan millet bahçesi projeleri ile kentin güzelliğine güzellik kattıklarını, diğer yandan doğal alanlardaki dokuyu koruma altına alarak gelecek nesillere en güzel şekilde ulaştırmaya gayret gösterdiklerini ifade etti.

Kurum, Rize'de gelecek nesillere miras bırakacak, vatandaşların nefes alabileceği 3 yeni millet bahçesi kurduklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Şehrimize büyüklüğü 391 bin metrekare olan 3 millet bahçesi kazandırıyoruz. Güneysu Millet Bahçemizin yapımına devam ediyoruz. İnşallah, mart 2023’te vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İyidere Millet Bahçemizde de çalışmalarımızı tüm hızımızla sürdürüyoruz. Rize Merkez’deki millet bahçemizin de proje çalışmalarına devam ediyoruz. Aralık ayı içerisinde ihalesini yapacağız ve 2023 yılında Rize'nin sahilini bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, millet kıraathaneleriyle, botanik alanlarıyla, çeşit çeşit bitki ve ağaç türleriyle, piknik ve dinlence alanlarıyla Rize'mize kazandıracağız."

Rize'de TOKİ eliyle yatırımların devam ettiğini vurgulayan Kurum, "Bugüne kadar yatırım bedeli 3,2 milyar lira olan 2 bin 903 konut ile beraber 79 dükkan ve onlarca sosyal donatı alanını yaptık teslim ettik. Rize'de güncel yatırım değeri 5 milyar lira olan bin 965 konut, 404 ofis, 240 dükkan, köy evleri, çay alım evleri, millet bahçelerimiz, cami, otopark ve termal tesis ile konaklama birimlerinin yapımına devam ediyoruz." dedi.

Kurum, Rize genelinde geçmişte meydana gelen sel felaketlerinin de yaralarını sarmaya devam ettiklerine değinerek, "Tüm afetzede kardeşlerimize köy evlerini yapıyoruz. Bu evlerimizi de şubat 2023’te vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Çayeli Büyükköy'de 60, Merkez Muradiye'de 40 olmak üzere 100 afet konutumuzun yapımına devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde önümüzdeki yıl bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

-"Altılı masa bunları hayal etse bu projeleri yapamaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim"e başladıklarını aktaran Kurum, milletin ne zaman ihtiyacı olursa orada olduklarını söyledi.

Projenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"İşçi, genç, hanım kardeşlerimize kontenjanlar ayırmak suretiyle kira öder gibi, hatta kiranın da altında şartlarda ev sahibi olacakları projemizi başlattık. Biz projemizi açıklar açıklamaz mesai arkadaşlarımızla, mimar mühendis kardeşlerimizle büyük bir özveriyle çalıştık. 40 gün gibi kısa bir sürede 17 ilde 5 bin 615 konutumuzun temelini attık. Yani altılı masa bunları hayal etse bu projeleri yapamaz. Biz ilk temellerimizi sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle attık. 7 Kasım'da Ardahan ve Şırnak'ta ilk kura çekimlerimizi yaptık. İnşallah tüm kura çekimlerimizi mart 2023'e kadar tamamlayacağız ve söz verdiğimiz şekilde konutlarımızı 2 yıl içinde tamamlayacağız."

Rize'de 3 projede bin 100 konut inşa edileceğini aktaran Kurum, "Güneysu'da 350, Merkez'de 673 ve Merkez Kendirli’de 77 konut yapacağız. Bunun yanı sıra yine 300 konutluk imarlı arsamızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Belirlediğimiz plan çerçevesinde yapabilecek. Başvurular 15 Kasım'a kadar devam ediyor." dedi.

Kurada ismi çıkmayan vatandaşlara da değinen Kurum, 2023-2028 yıllarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından konulan bir hedef olduğunu, bu çerçevede çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Rize'de tarihi birikimini geleceğe taşımak adına büyüklüğü yaklaşık 1 milyon metrekare olan 11 alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ettiklerini hatırlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Merkez’deki Çarşı ve Piriçelebi Mahallesinde, Taşlıdere'de, Yağlıtaş’ta, Salarha'da, Reşadiye'de, Tophane'de, Ortaköy'de, Kaplıca'da, Hemşin ve Çamlıhemşin’de dönüşüm faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yağlıtaş'ta 400 konut rezerv alanımız var. Bu rezerv konutları da şehir içinde sıkışmış yıkılma riski bulunan binalardaki vatandaşlarımıza teklif edeceğiz. Konutlarımız bitmek üzere. Konut bedellerini yeni alacakları konut bedellerinden düşmek suretiyle, farklı tutar varsa 15-20 yıla yaymak suretiyle Rize'nin merkezini koruyama devam edeceğiz."

Kurum, Taşlıdere Mahallesinde 133 konut, 21 dükkanın bu yıl sonuna kadar bitirileceğini, Tophane Mahallesinde 107 konut, 46 dükkan ve caminin ise yapımına devam edildiğini kaydetti.

Yağlıtaş Mahallesinde birinci etapta 465 konutun, 4 işyeri ve caminin yapımını sürdürdüklerini ve gelecek yıl içinde teslim edileceğini belirten Kurum, şunları söyledi:

"Yine Çarşı Mahallemizde 404 ofis ve 133 dükkanın yapımına devam ediyoruz. İnşallah bu konutlarımızı da 2023 yılında teslim edeceğiz. İnşallah burada açtığımız koruidor ile birlikte denizden alacağı nefes ile birlikte şehrin içi nefes alan bir alan haline gelecek. Buradaki esnafımız huzur içinde vakit geçirecek. Salarha'da 465 konut ve 12 dükkanın yapımında ise sona geldik. Önümüzdeki günlerde hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yine Merkez'de Hayrat Mahallesinde 283 konut, 14 dükkanın yapımında sona geldik. Bu konutlarımızı da en kısa sürede teslim edeceğiz. Güneysu'da 143 konutumuz var. Nisan 2023'te teslimlerini gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra riskli yapı olarak tespit edilen bin 419 konut ve dükkanın da dönüşümünü sağladık. Kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar 135 milyon liralık kira yardımı, proje uygulaması ve kamulaştırma desteği sağladık."

Rize'de İller Bankası aracılığıyla atık sudan içme suyuna ve şehircilik uygulamalarına kadar bir çok alanda çalışma yaptıklarını aktaran Kurum, bugüne kadar tüm şehircilik uygulamaları için 2.6 milyar lira değerinde 176 projenin tamamlandığını ifade etti.

Kurum, Ayder Yaylası'nda yol ve altyapının tamamının İller Bankası sayesinde yenilediklerini, Ayder Yenileme ve Koruma Projesi kapsamında TOKİ tarafından bun 917 araçlık kapalı otoparkın yapımına devam edildiğini ve bu yıl sonunda bitirileceğini ifade etti.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti MKYK Üyeleri Mücahit Birinci, Hikmet Ayar, Şevki Şar, Cüneyt Yüksel, Ahmet Bilal Kıymaz, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar ve Bahar Ayvaz, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Metin Gündoğdu, AK Parti Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk ve Kadir Aydın da katıldı.





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