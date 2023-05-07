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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Rize'de konuştu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Rize'de konuştu:

RİZE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ya terörle işbirliği yapanlar kazanacak ya da teröristlerle mücadele eden Tayyip Erdoğan kazanacak. Başka bir açıklaması yok bunun arkadaşlar. Ya milli manevi değerlerimize saldıranlar kazanacak ya da Ayasofya'yı cami yapıp milletin hizmetini açan Recep Tayyip Erdoğan kazanacak." dedi.

Çeşitli programları kapsamında Rize'ye gelen Bakan Karaismailoğlu, Rize'de Derepazarı-Kendirli yol çalışmasını inceledi.

Daha sonra ilçe merkezinde esnafla görüşen Karaismailoğlu, AK Parti İlçe Seçim Merkezini ziyaret etti.

Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, 21 yıldır Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayalleri gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

Derepazarı-Kendirli yolunu incelediklerini belirten Karaismailoğlu, kamulaştırma sorunları nedeniyle gecikmeli başlayan çalışmaların ÇAYKUR fabrikası kaldırılmadan devam edeceğini aktardı.

Karaismailoğlu, Cumhur İttifakı karşısında birleşenlerin Türkiye'yi karıştırmaya talip olduklarını ifade ederek, "O yüzden uyanık olmamız lazım. Trabzonlular, Artvinliler, Rizelilerin destek vermesi gerek. Onu da verecek." diye konuştu.

Türkiye'nin çok bedeller ödediğini dile getiren Karaismailoğlu, "Allah göstermesin. Allah bunların eline kimseyi düşürmesin. Görüyorsunuz, yani çok bedeller ödedik. Bakın huzur ve güven ortamı bu ülkede olduğu için proje, yatırım konuşuyoruz. Üretimin artmasını konuşuyoruz. Tekrar bize bulaştırırlarsa bu terör belasını, konuşamayız. O yüzden bunun kıymetini iyi bilmemiz lazım. İnşallah herkesin gönlüne girip şuradan güçlü bir sesle bütün dünyaya mesaj verdiğimizde Türkiye'yi kimse tutamaz." dedi.

İl merkezinde Pazar Caddesi'ndeki çalışmalar ile Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak yer altı geçidi (batçık) projesini inceleyen Karaismailoğlu, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Çayeli-Hemşin yolunda da incelemelerde bulundu.

- "Hayalleri gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz"

Karaismailoğlu, daha sonra Portakallık Mahallesi Sahil Parkı'nda, Rize Belediyesi organizasyonunda vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Rize'deki çalışmalarla ilgili ziyaretler yaptığını belirterek, memleketin her köşesinde olduğu gibi daha rahat, konforlu yaşanması için çalıştıklarını söyledi.

Rize'de Karayollarına ait devam eden 15 proje olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün projeler inşallah en kısa zamanda bitecek, ihtiyaç olan yeni işlere başlayacağız, devam edeceğiz. Rize bizim gözbebeğimiz, buranın gelişmesi, büyümesi bizim en büyük hedeflerimizden. Rize'ye dünyanın en özel, en güzel havalimanını yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin hayalleri gerçeğe dönüştü. Hayalleri gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. Şehir hastanesi dolgusunu bitirdik, inşallah şehir hastanesinin inşaatı yakında başlayacak. Rize-İyidere Lojistik Merkezi devam ediyor. Tam 30 farklı sektörde 8 bin Rizeli hemşehrilerimize istihdam alanı çıkacak. Rize gelişecek, bununla birlikte Türkiye büyüyecek."

- "Türkiye 14 Mayıs'ta çok önemli bir karar verecek"

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 21 yıldır istikrar ve güven ortamında büyük projelerin hayata geçirildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Demir yolları konuşuyoruz. Ankara'dan başlayacağız, Kırıkkale, Çorum ve Sivas'tan devam eden demir yolları konuşuyoruz. Karadeniz'den Basra Körfezi'ne uluslararası koridorlardan bahsediyoruz. Pekin'den Londra'ya bir kesintisiz demir yolu, yeni İpek Yolu'ndan bahsediyoruz ama maalesef vizyonsuz insanlar bunların bile yapıldığının farkında değiller. Bunları vaat olarak söylüyorlar. Biz onların sözlerini çok iyi biliyoruz arkadaşlar. O yüzden Türkiye 14 Mayıs'ta çok önemli bir karar verecek. Duvarlara yazmışlar, 'Sana söz.' Biz onların sözlerini çok iyi biliyoruz. Namus sözü vermişlerdi, İstanbul Belediyesinden bir kişi atmayacaklardı. O namus sözü söylemelerine rağmen tam 25 bin kişiyi işten attılar. İşte bunların sözü budur."

Türkiye'nin geleceğini konuştuklarını ancak karşılarında bütün Türkiye düşmanlarının birleşerek Türkiye'yi karıştırmaya talip olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Bu bir memleket meselesidir arkadaşlar. Memleketimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesidir. Yoksa bizim öyle kaos ortamlarına, terör ortamlarına dönme tahammülümüz yoktur." dedi.

Karaismailoğlu, çok bedeller ödediklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"O yüzden bir oy bir oydur, herkesi ikna edeceğiz. Çünkü ülkemizin, gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğini konuşuyoruz. Yani bu projeleri konuşmak, ülkemizin gelişmiş, büyümüş ve dünyada lider ekonomiler arasına girmesi için huzur ve güven ortamının devam etmesi gerekiyor. Onun devam edebilmesi için de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın devam etmesi gerekiyor. Ya terörle işbirliği yapanlar kazanacak ya da teröristlerle mücadele eden Tayyip Erdoğan kazanacak. Başka bir açıklaması yok bunun arkadaşlar. Ya milli manevi değerlerimize saldıranlar kazanacak ya da Ayasofya'yı cami yapıp milletin hizmetini açan Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Bu böyle biline arkadaşlar. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimidir bir hafta sonraki seçim."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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