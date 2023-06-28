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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de kurbanlık boğa sahibini yaraladı

AA

Rize'de kurbanlık boğa sahibini yaraladı

RİZE (AA) - Rize'de kesim öncesi kaçmaya çalışan kurbanlık boğa, sahibini yaraladı.

Merkeze bağlı Boğazköy köyünde kesime hazırlanan boğa, sahiplerinin elinden kaçmaya çalıştı.

Boğayı zapt etmeye uğraşan sahiplerinden Ahmet Yazıcı, dengesini kaybederek düştü. Yazıcı, boğanın darbeleriyle başından ve yüzünden hafif yaralandı.

Kurbanlığın diğer ortaklarından Turgut ve Kadir Kars ile çevredekiler, güçlükle limon ağacına bağladıkları boğanın sakinleşmemesi üzerine İl Özel İdaresi kurban timinden yardım istedi.

Köye gelen ekiplerin uyuşturucu iğneyle sakinleştirmeye çalıştığı hayvan, görevlilere de zor anlar yaşattı.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda sakinleşen boğa, sahipleri tarafından kesildi.

Ahmet Yazıcı, gazetecilere, ahırdan çıkarmaya çalıştıkları sırada boğanın kaçmayı denediğini belirterek, "Yere düşürüp ipe dolandık. Kendimize güvendik ama o bizden erkek çıktı. Boğanın altında kaldık. Limon ağacı olmasa gitmişti." dedi.

Yazıcı, uzun yıllardır kurban kestiğini ancak başına ilk kez böyle bir şey geldiğini söyledi.

Kadir Kars da hayvanı ahırdan çıkarırken çok sıkıntı yaşamadıklarını dile getirerek, "Sonrasında bizi savurdu. Arkadaşımız altında kalarak biraz yaralandı. Allah beterinden korusun, buna şükür." diye konuştu.

Öte yandan, kent genelinde İl Özel İdaresi ve Rize Belediyesi kurban timlerince sahiplerine zorluk çıkaran 32 kurbanlık hayvana müdahale edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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