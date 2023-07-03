Kaçkar Dağları, Kurban Bayramı tatilinde doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu

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RİZE (AA) - Türkiye'nin 3 bin 937 metreyle en yüksek dağları arasında yer alan Kaçkar Dağları ve milli parklar içerisinde yer alan yaylalar, doğanın tadını çıkarmak isteyen binlerce kişiyi ağırladı.

Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden olan, büyük bölümü Rize'nin Çamlıhemşin, diğer kısmı ise Artvin'in Yusufeli ilçesi sınırlarındaki Kaçkar Dağları Milli Parkı ile birlikte 5 tabiat parkı ve 2 tabiat anıtı içerisinde yer alan şelaleler, buzul gölleri, yerli ve yabancı misafirlerin tercihleri arasında yer aldı.

Doğa tutkunları, başta Ayder, Huser, Pokut, Sal, Samistal ve Elevit yaylalarını, Palovit, Tar, Bulut, Gelintülü ve Hemşin şelalelerini tercih etti. Dağcılar, Verçenik Dağı etrafında 3 bin 50 rakımda bulunan Kapılı Göller'e yürüyüş düzenlerken, etrafını saran buzulları gezdi ve zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Doğada vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler, özellikle günübirlik yürüyüş ve kamp yaparak doğanın tadını çıkardı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölgedeki otellerde büyük oranda doluluk sağlanırken, Kaçkar Dağları Milli Parkı'nı tatil döneminde 109 bin, diğer tabiat parkı ve anıtlarını 9 binden fazla misafir ziyaret etti. Bölgeye, 9 günlük bayram tatilinde 130 binden fazla kişi ziyarette bulundu.

- Ziyaretçiler yeniden gelmeyi planlıyor

Aydın'dan tatil için gelen Erkan Beyli, AA muhabirine, bölgeyi hemen hemen her yıl ziyaret etmeye çalıştığını anlattı.

Kaçkar Dağları'nın zirvesine geçen yıl tırmanış gerçekleştirdiğini aktaran Beyli, "Bu yıl Kapılı Göller bölgesindeyiz. Bu mevsimde bile etrafta kar var. Buzul göller ve doğa inanılmaz. Dünyada örnek gösterilecek, doğa harikası bir yer. Bu güzelliklerin gelecek nesillere aktarılması için başta dağlara gelen bizler olmak üzere herkesin burayı koruması gerekiyor." dedi.

İstanbul'dan gelen Abdurrahman Demirci ise Kaçkarlar'ın, Türkiye'nin doğal cenneti olduğunu söyledi.

Doğal güzelliklerin, insanın bütün yorgunluğunu alıp götürdüğünü vurgulayan Demirci, "3-4 saatlik bir yolculuktan sonra buraya ulaşabildik. Çok güzel bir yer ve çok beğendik. İnsan bu güzelliği görünce kendini yeniden canlanmış gibi hissediyor. Havası ve doğası muhteşem bir yer. İnşallah tekrar geliriz." ifadesini kullandı.

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