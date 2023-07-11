Rize'de heyelan nedeniyle kapanan 5 köy yolu ulaşıma açıldı

RİZE (AA) - Rize'de etkili yağışın ardından meydana gelen heyelanda kapanan 5 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden yağış dolayısıyla merkeze bağlı Karasu, Güneysu ilçesine bağlı Çamlıca, Pazar'a bağlı Şehitlik ve Uğrak ile Hemşin'e bağlı Çamlıtepe köyü yollarında heyelan meydana geldi.

İl Özel İdaresi ekipleri, geceden itibaren yürüttükleri çalışmayla yolları ulaşıma açtı.

Şiddetli yağış sonrasında rüsubat nedeniyle tıkanan menfezlerin açılması amacıyla temizlik yapıldı.

Yola devrilen ağaçlar kesilerek yoldan kaldırıldı.