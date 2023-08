Rize Valisi İhsan Selim Baydaş görevine başladı

RİZE (AA) - Valiler Kararnamesi ile Rize Valiliğine atanan İhsan Selim Baydaş, görevine başladı.

Baydaş'ı Valiliğe gelişinde Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kamu kurumu yöneticileri karşıladı. Vali vekili Sarı, Baydaş'a çiçek vererek, görevi devretti.

Baydaş, Valilik hatıra defterini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, 9 yıl önce de görev yaptığı Rize'ye vali olarak gelmekten duyduğu mutluluk ve gururu dile getirdi.

Şehri tanımasının kendisi açısından şans olduğunu belirten Baydaş, şehrin ihtiyaçlarını, imkan ve kabiliyetlerini bilen bir idareci olarak süratle işe koyulacağını söyledi.

Baydaş, kentin ana gündem maddeleri olan ve devam eden projelerin takipçisi ve hızlandırıcısı olacağını vurgulayarak, "Çalıştıkça göreceksiniz ki eğitime dair her mesele ana gündemimiz olacak. Kültür ve turizm alanındaki faaliyetlere özel ilgi gösterecek, üretim, istihdam ve tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine, özellikle çaya ve çay tarımına dair her meseleye zihin yoracak ve emek vereceğiz." dedi.

Spora önem vereceklerinin altını çizen Baydaş, şunları kaydetti:

"5 yıl çalıştığım Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı ve mevcut Bakanımız Osman Aşkın Bak'tan alacağımız güç, destek ve heyecanla gençlik ve spor odaklı bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Şehrimizin gururu Rizespor'umuz başta olmak üzere her spor faaliyeti ve her spor branşı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve tüm eğitim ve gençlik faaliyetleri ilgi alanımızda ve himayemizde olacaktır. Şehrin her meselesi meselemiz, kıymetli hemşehrilerimin her talebi gündemimiz olacaktır."

Baydaş, ardından kaymakamlarla toplantı gerçekleştirdi.