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        Rize'de şiddetli yağış etkili oluyor

        Rize'nin 4 ilçesinde şiddetli yağış etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 17:55 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:55
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        Rize'de şiddetli yağış etkili oluyor
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        Rize'nin 4 ilçesinde şiddetli yağış etkili oluyor.

        Merkeze bağlı yüksek rakımlı köyler ile Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde öğleden sonra başlayan yağış aralıklarla devam ediyor.

        Ardeşen'in Yukarıdurak, Aşağıdurak, Armağan, Seslikaya, Yeşiltepe, Işıklı, Doğanay, Akdere ve Bayırcık köyleri ile Merkeze bağlı Karasu köyünde, yağışa bağlı toprak kaymaları meydana geldi.

        İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kapanan yolları ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.

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