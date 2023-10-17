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        Rize'de dereye düşen karaca kurtarılıp doğaya salındı

        Rize'nin Güneysu ilçesinde dereye düşen karaca, itfaiye ekiplerince kurtarılıp doğal ortamına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 15:21 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:21
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        Rize'de dereye düşen karaca kurtarılıp doğaya salındı
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        Rize'nin Güneysu ilçesinde dereye düşen karaca, itfaiye ekiplerince kurtarılıp doğal ortamına bırakıldı.

        İlçedeki Güneysu Deresi'ne düşen karacayı fark eden vatandaşlar, durumu Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, bulunduğu yerden kurtardıkları karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

        Veteriner hekimin sağlık kontrolünden geçirdiği karaca, daha sonra doğaya salındı.

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