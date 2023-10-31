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        Rize'de kamyon kasasından düşerek yaralanan kadın doku nakliyle sağlığına kavuştu

        Rize'de yaklaşık 1 ay önce kamyonun kasasından düşerek bacaklarından yaralanan kadına doku nakli yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:36 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:36
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        Rize'de kamyon kasasından düşerek yaralanan kadın doku nakliyle sağlığına kavuştu
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        Rize'de yaklaşık 1 ay önce kamyonun kasasından düşerek bacaklarından yaralanan kadına doku nakli yapıldı.

        Hareket halindeki kamyonun kasa kapağının açılması nedeniyle düşerek yaralanan Leyla Kurtuluş, bir süre önce Rize Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Şaban Ergene, tedaviyi birlikte yürüttükleri enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Süleyman Koç, plastik cerrahi uzmanı Dr. Yunus Sağlam, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Hamdi Çolak ile Kurtuluş'u serviste ziyaret etti.

        Ergene, Kurtuluş'un bacaklarında kırık, yaralanma ve doku hasarı ile hastaneye getirildiğini söyledi.

        Hastaya gerekli müdahalelerin yapıldığını belirten Ergene, "Kemik kırıklarını ortopedi bölümüyle, yüzeysel ve derin hasarlı dokuların üzerine doku nakli yaparak plastik cerrahisiyle takip ettik. Elhamdülillah güzel bir sonuç aldık. Güzel bir doku uyumu ile hastamızın tekrardan mobilizasyonuna şahit olduk ve sevindik." dedi.

        Ergene, Rize Devlet Hastanesinde bu denli gerçekleşen başarılı ameliyatların giderek artacağının altını çizerek, "İnşallah hastanemizde böyle güzel bir şekilde, iyi ameliyatlarla, güzel vakalarla yol almaya devam edeceğiz. Bu konuda kardeşimiz çok büyük bir mutluluk ve sevinç kaynağı oldu. Kendisine çok geçmiş olsun, Allah şimdiden sağlık, sıhhat nasip eylesin inşallah." diye konuştu.

        Doktorlara teşekkür eden Leyla Kurtuluş ise "Ameliyattan sonraki sürecim çok başarılıydı. Hocalarımızdan ve ekibinden Allah razı olsun. Şu anda iyiyim, süreç güzel ilerliyor. Greft alınan yer çok iyi, yama yapılan ayak da çok iyi, gerçekten çok memnunum. Kendi başıma yürüyebiliyorum." ifadelerini kullandı.

        Kurtuluş'un, kısa sürede taburcu edilmesi planlanıyor.

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