Stat:ÇaykurDidi

Hakemler: Sarper Barış Saka, Candaş Elbil, Emrah Ünal

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Sauerbeck, Minchev

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan (Dk.44 Sambissa), Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Sylvanus Deli, Ndao, Mendy, Emir Kaan Gültekin

Gol: Dk.5 Shelvey (Çaykur Rizespor)

RİZE

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