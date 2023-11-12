Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Sarper Barış Saka, Candaş Elbil, Emrah Ünal
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Sauerbeck, Minchev
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan (Dk.44 Sambissa), Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Sylvanus Deli, Ndao, Mendy, Emir Kaan Gültekin
Gol: Dk.5 Shelvey (Çaykur Rizespor)
RİZE
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