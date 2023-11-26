Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında Rize Belediyespor, konuk ettiği Konya Büyükşehir Belediyespor'u 28-26 yendi.

Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 17-15 önde bitirdi.

Rize temsilcisi, karşılaşma sonunda da sahadan 28-26 üstün ayrıldı.

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