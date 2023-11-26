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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında Rize Belediyespor, konuk ettiği Konya Büyükşehir Belediyespor'u 28-26 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 15:25 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:25
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında Rize Belediyespor, konuk ettiği Konya Büyükşehir Belediyespor'u 28-26 yendi.

        Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 17-15 önde bitirdi.

        Rize temsilcisi, karşılaşma sonunda da sahadan 28-26 üstün ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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