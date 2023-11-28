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        Rize'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 19:02 Güncelleme: 28.11.2023 - 19:02
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        Rize'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Rize istikametine seyir halindeki Alaeddin Aksoy (63) yönetimindeki 53 AS 050 plakalı minibüs, Karadeniz Sahil Yolu'nun Çayeli geçişinde aynı istikamette seyir halindeki Musa Yıldırım (25) yönetimindeki 35 GC 4201 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada, Aksoy, Yıldırım ile Burak Vural (26) ve Yasin Ünal (24) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücülerinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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