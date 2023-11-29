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        Rize'de Türk Kızılay'a kan bağışında bulunanlara bal hediye edildi

        Rize'de Türk Kızılay ve özel bir kuruluş arasında "Lezzeti Tatlar Paketi" adlı kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:19 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:28
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        Rize'de Türk Kızılay'a kan bağışında bulunanlara bal hediye edildi
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        Rize'de Türk Kızılay ve özel bir kuruluş arasında "Lezzeti Tatlar Paketi" adlı kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Türk Kızılay tarafından kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen kampanyada, bağışta bulunan kişilere bal hediye edildi.

        Bağış kapsamında 200'ün üzerinde kişi bağışta bulunurken, etkinlik yarın saat 21.00'a kadar devam edecek.

        Kızılay Şube Başkanı Bahattin Karali, kan bağışının önemine değinerek, şunları söyledi:

        "Türkiye'nin kan açığının giderilmesi için özellikle özel işletmelerden böyle destek gelmesi hepimizi sevindiriyor. Sosyal sorumluluk kapsamında bu anlamda daha önce Çaykur Rizespor bağış yapanlara forma desteği vermişti. Şimdi Rizeli balcılardan bal desteği bizleri mutlu etti. Herkesi sosyal sorumluluk kapsamında kan bağışına desteğe çağırıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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