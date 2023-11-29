Rize'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yukarışimşirli köyünde Engin Mollayusufoğlu (62) yönetimindeki 08 AAF 280 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Mollayusufoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

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