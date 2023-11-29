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        Rize'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 18:21 Güncelleme: 29.11.2023 - 18:21
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        Rize'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü
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        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Yukarışimşirli köyünde Engin Mollayusufoğlu (62) yönetimindeki 08 AAF 280 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Mollayusufoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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