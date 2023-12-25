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        Rize-Erzurum kara yolundaki Ovit Tüneli'nde ulaşım normale döndü

        Rize-Erzurum kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle kapatılan Ovit Tüneli'nde ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 09:19 Güncelleme: 25.12.2023 - 09:19
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        Rize-Erzurum kara yolundaki Ovit Tüneli'nde ulaşım normale döndü
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        Rize-Erzurum kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle kapatılan Ovit Tüneli'nde ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.

        Rize ve Erzurum'da etkili olan kar ve tipi sebebiyle Ovit Tüneli, vatandaşların can güvenliği açısından dün akşam ulaşıma kapatıldı.

        Kar ve tipinin etkisini kaybetmesiyle çalışma yürüten Karayolları ekipleri, sabah saatlerinde tüneli iki yönlü ulaşıma açtı.

        Bölgede çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Karayolları ekipleri, kar yağışının aralıklı devam ettiği güzergahı kullanacak sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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