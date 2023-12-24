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        Rize-Erzurum kara yolundaki Ovit Tüneli ulaşıma kapandı

        Rize Valiliği, Rize-Erzurum kara yolundaki Ovit Tüneli'nin yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 18:31 Güncelleme: 24.12.2023 - 18:31
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        Rize-Erzurum kara yolundaki Ovit Tüneli ulaşıma kapandı
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        Rize Valiliği, Rize-Erzurum kara yolundaki Ovit Tüneli'nin yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle İkizdere - Ovit Tüneli her iki yönden trafiğe kapanmış durumdadır. Karayollarının çalışması sonrası Erzurum ili İspir ilçesi ile kurulacak irtibat sonrası Rize yönünden araç gidişlerine müsaade edilecektir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, bölgede kara yolları ekiplerinin çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü kaydedildi.

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