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        Rize'de fırtına; çatı uçtu, pencere camları kırıldı

        RİZE´de etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın uçan çatısından çevreye savrulan tahta ve sac parçaları, karşısındaki 9 katlı siteye çarptı. Çarpmanın etkisiyle dış cephesine hasar oluşan sitedeki 2 evin balkon korkulukları zarar gördü, pencere camları kırıldı. Valilik, kentte 28 çatısı uçması ihbarı yapıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 12:50 Güncelleme: 24.12.2023 - 12:55
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        Rize'de fırtına; çatı uçtu, pencere camları kırıldı
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        RİZE´de etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın uçan çatısından çevreye savrulan tahta ve sac parçaları, karşısındaki 9 katlı siteye çarptı. Çarpmanın etkisiyle dış cephesine hasar oluşan sitedeki 2 evin balkon korkulukları zarar gördü, pencere camları kırıldı. Valilik, kentte 28 çatısı uçması ihbarı yapıldığını duyurdu.

        Kentte dün gece saatlerinde kuvvetli fırtına etili oldu. Fırtına nedeniyle Gülbahar Mahallesi´ndeki bir binanın çatısını yerinden sökülerek uçtu. Havada uçuşup, çevreye savrulan çatıya ait tahta ve sac parçaları, karşısındaki 9 katlı siteye çarptı. Sitenin dış cephesinde hasar oluşurken, 2 evin balkon korkulukları zarar gördü. Uçan çatı malzemelerinin isabet ettiği siteye ait bir dairenin de pencere camları kırıldı. Uçan çatının bazı parçaları 13 katlı binadaki balkonlarda asılı kaldı. Site önünde üzerine uçan çatı parçasının düşen park halinde bir otomobilde hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, itfaiye ve belediye ekipleri önlem alarak temizlik çalışması başlattı.

        Bölgede günün ağarmasıyla çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, merdivenli araçla balkonlarda ve binanın dış cephesinde asılı kalan çatı parçalarını güvenli şekilde aldı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Kentte meydana gelen fırtına nedeniyle hasar tespit çalışması başlatıldı. Rize Valiliği, yazılı bilgilendirmede bulunarak, kentte fırtına kaynaklı 28 çatı uçması ihbarı yapıldığını duyurdu. Can kaybı ve yaralanan olmadığı belirtilen duyuruda, "Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğünün 103 nolu fırtına uyarısına istinaden Müdürlüğümüze ve çağrı merkezimize toplam 29 ihbar ulaşmıştır. Ulaşan ihbarların 28´i çatısı uçması, 1´i de araç hasarı olup, ilçelere göre gelen ihbarlar şu şekilde sıralanmıştır; Merkez 12, Ardeşen 3, Fındıklı 4, Pazar 2, Çayeli 4, Güneysu 2, Çamlıhemşin 2. Yaşanan olaylar neticesinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır" denildi.

        'RÜZGAR ÇOK ŞİDDETLİYDİ´

        Uçuşan çatı parçaların zarar verdiği otomobilin sahibi Ömer Ömeroğlu, "Gece şiddetli rüzgar oldu. Kuvvetli bir ses duyduktan sonra balkona çıktım, sonra aşağıya indik. Araba kalas vurdu. Binanın dış cephesinde zarar oluştu. Rüzgar çok şiddetliydi. Çatısı uçan binanın parçaları da yine başka bir binanın çatısına uçtu. Polis ve belediye ekipleri geldi. Hasar tespit çalışmalarına başladılar" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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