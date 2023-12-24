GÜNCELLEME - Rize'de şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, evlerde ve araçlarda hasar oluştu Rize'de şiddetli rüzgar, bazı binaların çatılarının uçmasına, evlerde ve araçlarda hasara neden oldu.

Rize'de şiddetli rüzgar, bazı binaların çatılarının uçmasına, evlerde ve araçlarda hasara neden oldu.

İl merkezinde etkili olan rüzgar nedeniyle Gülbahar Mahallesi'nde bulunan Sarıhan Sitesi'ndeki bir binanın çatısı uçarak Yılmaz Apartmanı'na çarptı.

Çarpmanın etkisiyle apartmanda çok sayıda evin balkon korkulukları zarar gördü, camları kırıldı. Çatının bazı parçaları 13 katlı binadaki balkonlarda asılı kaldı. Bina önünde bulunan çok sayıda araçta hasar meydana geldi.

Polis ekipleri binanın önüne güvenlik şeridi çekti.

Yılmaz Apartmanı sakinlerinden Gönül Hacaloğlu, AA muhabirine, uykudan patlama sesi ile uyandığını anlattı.

Korku içerisinde ne olduğunu anlamaya çalıştığını aktaran Hacaloğlu, "Evin ışıklarını yaktığımda odaların camlarının kırık olduğunu gördüm. Oturma odasından balkona baktığımda ise balkon demirlerinin ve camların kırıldığını, balkonda odun parçaları olduğunu fark ettim. Bina yıkılıyor sandım. Komşumun çağırması ile yan taraf geçtim. Binaya çatı düştüğünü sonradan öğrendim. Çok büyük korku atlattık." diye konuştu.

Aynı mahallede bir binanın uçan çatısı ise Çaykur İlkokulu'nun üzerine düştü. Okul çatısında hasar meydana geldi.

Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri bölgede güvenlik tedbiri aldı.

Fındıklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde de bir evin çatısı uçtu. Bölgedeki bazı araçlarda hasar oluştu.

- Temizlik ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı

Rize Belediyesi ekipleri, günün ağarmasıyla bölgede temizlik çalışmalarına başlandı. İtfaiye ekipleri, binaların balkon ve dış cephelerinde asılı kalan çatı parçalarını indirdi.

Kentte, hasar tespit çalışması da başlatıldı.

Afet sonrası ekipler bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Düşen çatı parçalarından otomobili zarar gören Ömer Ömeroğlu, gazetecilere, gece şiddetli rüzgar olduğunu belirterek, "Kuvvetli bir ses duyduktan sonra balkona çıktım. Apartmandaki arkadaşlar binanın çatısının uçtuğunu söylediler. Aşağıya indik. Benim arabaya da çatı parçası vurdu. Tahminen 7-8 araç zarar gördü. Binanın dış cephesinde de zarar oluştu. Rüzgar çok şiddetliydi." dedi.