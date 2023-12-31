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        Rize'de üzerine ağaç devrilen kişi öldü

        Rize'nin Derepazarı ilçesinde kestiği ağacın altına kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 17:43 Güncelleme: 31.12.2023 - 17:43
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        Rize'de üzerine ağaç devrilen kişi öldü
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        Rize'nin Derepazarı ilçesinde kestiği ağacın altına kalan kişi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Maltepe köyünde, Murat Eyüboğlu'nun (38) kestiği ağaç üzerine devrildi.

        Ağır yaralanan Eyüboğlu, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Eyüboğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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