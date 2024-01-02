Rize'de iki katlı evin çatısı yandı

Rize'de çatısı yanan iki katlı evde hasar oluştu.

Merkeze bağlı Ambarlı köyünde Şahin Türüt'e ait evin çatısında yangın meydana geldi.

Kısa sürede büyüyerek çatıyı kaplayan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

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