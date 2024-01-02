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        Rize'de iki katlı evin çatısı yandı

        Rize'de çatısı yanan iki katlı evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 11:09 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:09
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        Rize'de iki katlı evin çatısı yandı
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        Rize'de çatısı yanan iki katlı evde hasar oluştu.

        Merkeze bağlı Ambarlı köyünde Şahin Türüt'e ait evin çatısında yangın meydana geldi.

        Kısa sürede büyüyerek çatıyı kaplayan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

        Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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