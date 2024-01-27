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        Rize'de sağlık çalışanlarından Filistin için "sessiz yürüyüş"

        Rize'de tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sessiz yürüyüşle protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 14:47 Güncelleme: 27.01.2024 - 14:53
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        Rize'de sağlık çalışanlarından Filistin için "sessiz yürüyüş"
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        Rize'de tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sessiz yürüyüşle protesto etti.

        Türk ve Filistin bayrakları ile "Beyaz önlüklerimiz kana bulanmasın", "Hastaneye saldırı savaş suçudur" yazılı dövizler taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsmail Kahraman Kültür Merkezi önünde bir araya geldi.

        Grup, Cumhuriyet Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar "Hekimlerden Sessiz Yürüyüş" gerçekleştirdi.

        Öğrencilerden Yusuf Güzel, İsrail'in Filistin'de uyguladığı sistematik zulüm ve işgalin devam ettiğini söyledi.

        Okul ve hastanelerin bombalandığını, Gazze halkının abluka altında açlığa mahkum edildiğini vurgulayan Güzel, "Su vanalarını kapatan, tarlaları bombalayan ve kente gıda girişlerini engelleyen İsrail, bunları tüm dünyanın gözü önünde saklamaya dahi gerek görmeden alenen gerçekleştiriyor. Bombaların, kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilenler yetersiz beslenmenin, susuzluğun ve salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum ediliyor." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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