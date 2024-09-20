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        Rize'de okulda merdiven boşluğuna düşen öğrenci hayatını kaybetti

        Rize'de okulun dördüncü katından merdiven boşluğuna düşen 8. sınıf öğrencisi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 21:22 Güncelleme: 20.09.2024 - 21:27
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        Rize'de okulda merdiven boşluğuna düşen öğrenci hayatını kaybetti
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        Rize'de okulun dördüncü katından merdiven boşluğuna düşen 8. sınıf öğrencisi öldü.

        Müftü Mahallesi'ndeki Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokul Bölümü öğrencisi 14 yaşındaki Gizem Kazdal, merdiven boşluğuna düştü.

        Ağır yaralanan kız çocuğu, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.​​​​​​​​​​​​​​​​​​

        Öte yandan Rize Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

        Tüfekçi, mesajında, Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokul Bölümü 8. sınıf öğrencisinin elim bir olay sonucu vefat ettiğini belirterek, "Acımız büyüktür. Rize eğitim ailesi olarak yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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