Rize'de okulda merdiven boşluğuna düşen öğrenci hayatını kaybetti

Tüfekçi, mesajında, Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokul Bölümü 8. sınıf öğrencisinin elim bir olay sonucu vefat ettiğini belirterek, "Acımız büyüktür. Rize eğitim ailesi olarak yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

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